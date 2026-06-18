La historia desconocida de la servilleta que cambió la vida de los Messi

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia del FC Barcelona, conquistó el Mundial con la Selección Argentina y se transformó en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Pese a sus grandes habilidades, su mudanza a España estuvo marcada por momentos de incertidumbre en los que su padre Jorge Messi debió insistir para que el joven fuera tenido en cuenta.

La increíble anécdota de Lionel Messi y su familia

Lionel Messi estuvo a punto de no llegar al FC Barcelona. Sin embargo, su destino cambió gracias a una decisión tomada de manera improvisada, plasmada en una simple servilleta de papel que hoy forma parte de una de las historias más fascinantes del deporte.

Cuando Lionel Messi era apenas un niño, jugaba en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys y ya sorprendía con habilidades que parecían fuera de lo común. Sin embargo, fuera de Rosario todavía era un desconocido y su futuro estaba lleno de incertidumbres. A medida que crecía, también avanzaban los problemas derivados de su déficit de hormona de crecimiento, un tratamiento costoso que su familia no podía afrontar sin ayuda económica.

Lionel Messi junto a sus padres

Varios clubes argentinos observaron su talento, pero las dudas sobre su baja estatura y las complicaciones médicas terminaron pesando más que sus condiciones futbolísticas. Incluso River Plate descartó incorporarlo. La familia necesitaba una institución que apostara por él y financiara su tratamiento, pero esa oportunidad parecía no llegar.

La situación comenzó a cambiar en 1998, cuando el representante argentino Horacio Gaggioli, radicado en Barcelona, recibió referencias sobre aquel chico rosarino. Dos años más tarde, gracias al trabajo conjunto de Gaggioli, Josep Maria Minguella y Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, la familia Messi viajó a España para que Lionel realizara una prueba en el club.

Lionel Messi

El talento del joven delantero convenció rápidamente a Carles Rexach, pero las autoridades del Barcelona no terminaban de decidirse. Mientras los días pasaban sin novedades concretas, la familia Messi comenzaba a perder la paciencia. Jorge Messi veía cómo la situación laboral, escolar y familiar quedaba suspendida en una incógnita permanente, mientras otros clubes europeos empezaban a interesarse por su hijo.

De hecho, según trascendió, la tensión llegó a su punto máximo en diciembre de 2000 con la Navidad cada vez más cerca y sin una respuesta oficial del Barcelona. En ese entonces, Jorge Messi comenzó a considerar seriamente la posibilidad de regresar a la Argentina con su familia. Por esta razón, no dudó en mostrarse firme con su decisión.

De acuerdo a las palabras de Carles Rexach en una entrevista con ESPN, varios años después, Jorge Messi estaba desesperado por obtener una definición. Durante una conversación telefónica, el padre de Lionel Messi le transmitió su preocupación y le advirtió que necesitaba una respuesta inmediata.

Lionel Messi junto a sus padres y su esposa, Antonela Roccuzzo

Ante el riesgo de perder al joven talento, Carles Rexach decidió actuar por su cuenta. Reunido junto a Minguella y Horacio Gaggioli en el club de tenis Pompeya, tomó una servilleta que tenía a mano y escribió un compromiso formal. "Vi que la única manera de tranquilizar a Jorge era firmando algo, dándole alguna prueba", recordó tiempo después el exdirigente. En aquella servilleta escribió que, bajo su responsabilidad, el Barcelona se comprometía a fichar a Lionel Messi siempre que se mantuvieran las condiciones económicas previamente acordadas. Luego estampó su firma delante de los testigos presentes.

Con ese gesto improvisado logró convencer a Jorge Messi de esperar algunos días más. "Le dije que ahí estaba mi firma y que con mi nombre no se jugaba, que tuviera paciencia porque Leo ya podía considerarse jugador del Barça", recordó Rexach.

Qué decía la famosa servilleta que cambió la vida de la familia Messi

Aquella servilleta, escrita el 14 de diciembre de 2000, terminó convirtiéndose en uno de los documentos más emblemáticos de la historia del fútbol. Lo que parecía una solución momentánea para calmar la incertidumbre de una familia terminó siendo el primer paso de una carrera legendaria y llena de éxitos. "En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, Secretario Técnico del FCB, se compromete bajo su única responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, rezaba el escrito.

El resto es historia: Lionel Messi desarrolló toda su formación profesional en Barcelona, debutó en Primera División y construyó una etapa irrepetible en el club. Antes de despedirse en 2021, disputó 782 partidos oficiales con la camiseta blaugrana y marcó 674 goles, cifras que lo convirtieron en el futbolista más importante de la historia de la institución y del mundo. De esta manera, la historia desconocida de la servilleta que cambió la vida de los Messi sigue dando de que hablar y es recordada hasta el día de hoy.

Jorge Messi y Celia Cuccittini, padres de Lionel Messi

La palabra de Jorge Messi sobre la famosa servilleta

Lo cierto es que, por otro lado, el principal protagonista de aquella negociación aseguró que nunca llegó a ver el documento que cambiaría el futuro de su hijo. En una entrevista concedida a la revista alemana Kicker en 2013, Jorge Messi reveló que jamás tuvo la servilleta en sus manos, aunque reconoció la enorme incertidumbre que atravesaba la familia en ese momento. "Esa famosa servilleta yo no la vi nunca", expresó.