Allegra e Indiana Cubero celebraron el cumpleaños de su hermano, Cruz Urcera, con tiernos mensajes

Este 18 de junio es un día muy especial para Nicole Neumann, Manu Urcera y toda la familia. Es que el más chico del clan cumple 2 años de vida, y los festejos comenzaron muy temprano en la jornada. Primero, la flamante madre compartió cómo es la torta principal de lo que será la celebración y luego las hermanas del hagasajado, Allegra e Indiana Cubero, compartieron tiernas palabras para el niño.

Las palabras de Allegra e Indiana Cubero para su hermano, Cruz Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera comenzaron su romance en 2021. A finales del 2023 contrajeron matrimonio y en la emotiva celebración anunciaron que estaban en la dulce espera, de su primer hijo en común. Desde ese momento, conformaron una familia ensamblada junto a las tres hijas de las modelo, Allegra, Sienna e Indiana Cubero, y el pequeño Cruz.

Es mediante las redes sociales que los integrantes de la familia muestran cómo son sus dias entre la convivencia, viajes y momentos compartidos de diversión, creciendo juntos. Y este 28 de junio no es la excepción para las adolescentes, quienes decidieron exponer sus sentimientos hacia Cruz al ser el día que cumple dos años de vida.

Las hermanas del cumpleañero ompartieron en Instagram mensajes para su hermanito. "Cumple mi chiquito", escribió Allegra Cubero junto a una colage de dos fotos junto a su hermano, en donde el niño le demuestra su cariño con besos y abrazos. Mientras, Indiana Cubero compartió una postal junto a sus tres hermanos pero con un mensaje para Cruz: "Feliz cumple gordito. Te amamos tanto".

Las postales compartidas trasmiten la gran complicidad y cariño que hay entre los hermanos. Pero también tienen en común que no se puede ver el rostro del pequeño, siendo tapado por emojis, esta decisión es una medida tanto de Nicole Nuemann como de Manu Urcera para preservar la privacidad del pequeño, teniendo en cuenta la exposición de la familia, y se trata de un acuerdo de todos cumplen, así lo demostraron las adolescentes.

Por su parte, Nicole Neumann a primeras horas de este día especial mostró en redes sociales la torta principal de la celebración de cumpelaños de Cruz y anticipó que el evento tendrá como temática a los dinosaurios, ya que el pastel es total white con decoraciones en perlas comestibles, con detalles colores celeste y verde, y un tierno dinosaurio en el centro. Además se puede leer el nombre del cumpleañero y el número 2. Por el momento, la modeno no brindó más detalles de cómo será el gran festejo para su hijo más pequeño.