El tajante comunicado oficial de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre, Jorge Messi

Lionel Messi y su familia se colocaron en el centro de atención mediática. El 10, tras el debut en la Copa del Mundo 2026, expresó que estaba atravesando una complicada situación familiar, que prefirió mantener en la intimidad. Ante estas palabras se generaron diversas especulaciones que colocar a Jorge Messi en el centro, al hablar de un cuadro de salud complicado. Ahora, ante rumores la propia familia decidió romper el silencio para explicar la situación que atraviesan.

Lionel Messi, Celia Cuccitinni, Jorge Messi

El comunicado de la familia de Lionel Messi

Durante los últimos días, la familia de Lionel Messi generó atención frente a sus seguidores, debido a una complicada situación personal que estaban viviendo. Varios rumores alrededor de la salud del padre del 10, Jorge Messi, pusieron la lupa sobre todos los integrantes, quienes siempre se mantuvieron con un bajo perfil mediático. Sin embargo, los dichos comenzaron a preocupar a todos, por lo que el clan decidió emitir un comunicado en redes sociales. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", expusieron.

De la misma manera, se mostraron enojados ante los rumores que circularon y aseguraron de que hablarán sobre el tema desde la voz oficial. "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", decretaron de manera tajante.

El comunicado de la familia de Lionel Messi

La realidad es que los seguidores del 10 y los medios de comunicación expresaron su preocupación respecto al silencio hermético que mantuvo el clan Messi, manteniendo su característico bajo perfil con respecto a situaciones de la intimidad familiar. Esta situación se da en medio del debut de la selección argentina en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, generando aún más la atención de los fanáticos. Es por eso, y ante la demanda de respuesta, que decidieron emitir el comunicado que se viralizó rápidamente en las redes sociales. De esta manera, aseguraron que seguirán dando información respecto a la salud de Jorge con el paso de los días.

Lionel Messi, Jorge Messi y sus parejas

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y el más importante de los últimos años, creando una comunidad de seguidores que no dudan en celebrar sus victorias y acompañarlo en todos los momentos de su vida. Sin embargo, tanto él como su familia, se caracterizan por mantener un bajo perfil mediático, guardando en la intimidad las problemáticas y noticias que aparezcan. En el contexto del Mundial 2026, y con la búsqueda de una nueva consagración de gloria por parte de la selección argentina, el malestar del astro llevó preocupación a todos los usuarios de las redes sociales. Tras los rumores y dichos alrededor de su familia, sobre todo de la salud de su padre, Jorge Messi, la familia decidió romper con el hermetismo que mantuvieron y dejaron en claro cómo es el presente de todos ellos, pidiendo respeto por el silencio que quieren guardar.

A.E