Una de las funciones que puede realizar la inteligencia artificial, es recopilar datos de manera certera y sencilla. Por ese motivo, resulta un aliado importante para encontrar una versión actualizada de lo que deparará la semana para nuestro signo. Aquí te dejamos qué dice Chat GPT sobre el panorama de cada casa zodiacal en los próximos siete días.
Cómo será la salud de los signos esta semana según la inteligencia artificial
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Vas a sentir un poco de cansancio acumulado. No te asustes, es más mental que físico. Tratá de regular los horarios de sueño y no abuses del café. Una caminata corta te puede ordenar la cabeza..
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
La panza puede pasarte factura esta semana. Ojo con los excesos de comida o picoteos fuera de hora. Si te cuidás un poco, enseguida volvés a sentirte liviano.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
La energía va a andar oscilante. Un día arriba, otro abajo. Lo importante es no exigirte más de la cuenta. Movete, pero sin competencia: caminata, bici o algo tranqui.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
El cuerpo pide descanso y calorcito. Si podés, evitá ambientes fríos o húmedos. Un té caliente o un rato de manta y película te va a hacer bien.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Andás con mucha energía, pero ojo con los excesos: podés terminar con dolores musculares o contracturas. Estirá un poco antes de entrenar o hacé yoga para equilibrar.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Semana ideal para ordenarte: rutina de comidas, horarios de descanso y ejercicio moderado. El estómago puede darte señales si te salteás comidas o te ponés nervioso.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Atención a la postura. Pasar mucho tiempo sentado te puede traer molestias en la espalda. Cada tanto levantate, estirá los brazos y soltá la tensión.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Vas a andar con mucha intensidad, y eso a veces se traduce en nerviosismo o insomnio. Probá con respiraciones profundas o una ducha relajante antes de dormir.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Buen momento para retomar actividad física, pero sin improvisar: andá de a poco. Si te embalás demasiado rápido, podés sentir dolor de rodillas o caderas.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
El cuerpo te pide más agua y menos tensiones. Tomate un descanso, aunque sea un ratito por día. El cuello y los hombros son tu punto sensible esta semana.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Podés sentirte medio disperso, y eso puede generar olvidos o descuidos en tu rutina. Poné alarmas o recordatorios para no saltearte comidas ni medicación si la tenés.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Semana sensible: cuidate del frío y de los cambios bruscos de temperatura. Una dieta más liviana te va a ayudar a no sentirte tan pesado.