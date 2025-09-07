El tierno look de Sarah Burlando en el cumpleaños del hijo de Lizy Tagliani

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, volvió a cautivar a todos en las redes con el tierno look que usó para el cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani. La modelo compartió las fotos del festejo en sus historias de Instagram y llamó la atención de sus seguidores con el conjunto que eligió para la nena.

El look de Sarah Burlando en el cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani

Para el cumpleaños de Tati, Sarah Burlando marcó tendencia con su tierno look. La hija de dos años de Barby Franco y Fernando Burlando vistió un delicado vestido negro, acompañado por zapatos al tono y una camisa blanca que aportaba un toque canchero al outfit. Como detalle especial, la modelo decidió peinarla con dos rodetes adornados con moños negros, logrando un estilo infantil, moderno y muy simpático que recibió cientos de halagos.

Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco, siempre atenta a las tendencias, también llamó la atención con el look que eligió para acompañar a su hija en la fiesta. La modelo optó por una camisa blanca clásica combinada con un jean wide leg, un conjunto relajado y cómodo, pero a la vez chic, que marcó su estilo personal. Su outfit, simple y elegante, contrastó con el más tierno de Sarah, logrando que ambas se robaran todas las miradas en el evento.

Sarah, Barby y Lizy Tagliani

De esta manera, una vez más, Sarah Burlando se convirtió en protagonista de las redes, donde sus seguidores siguen de cerca cada una de sus apariciones. La hija de Barby y Fernando ya es considerada una mini it-girl, capaz de marcar tendencia desde muy pequeña.

Cómo fue el cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani

El cumpleaños de Tati estuvo ambientado con la temática de Spider-Man, el superhéroe favorito del hijo de Lizy Tagliani. El salón estuvo decorado con globos rojos y azules, disfraces y una torta inspirada en el personaje de Marvel.

Lizy Tagliani y Tati

Del festejo de Tali fueron parte varias figuras del espectáculo y amigos cercanos de la conductora, como Christian Sancho y Celeste Muriega, que celebraron junto a la familia este momento tan especial.