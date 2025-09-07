El álbum de fotos de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un momento pleno y lleno de expectativas. A poco tiempo de festejar su casamiento, la pareja viajó a Los Ángeles para disfrutar de unas vacaciones en la costa oeste de Estados Unidos, y decidió abrir su álbum de recuerdos con imágenes que reflejan amor y mucha felicidad.

Las postales de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su viaje a Los Ángeles

Entre las postales más comentadas se encuentra la que ambos compartieron en Santa Mónica, al pie del famoso cartel de la Ruta 66 – End of the Trail, un clásico imperdible para los turistas. Con una sonrisa, Rocío posó junto a Cabré en un atardecer que bañaba la escena de tonos cálidos.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

El recorrido también los llevó a Hollywood, donde Pardo se fotografió con la icónica colina de fondo. Con un look fresco y juvenil, la actriz se mostró divertida mientras señalaba el legendario cartel que simboliza la meca del cine.

Rocío Pardo

Otro de los momentos destacados del viaje fue una visita a los típicos juegos de feria, donde Cabré fue retratado frente a un puesto de globos y peluches.

Nicolás Cabré

La pareja, además, compartió imágenes que dejan en claro la solidez del vínculo: en una de ellas se los ve tomados de la mano, luciendo pulseras combinadas que simbolizan unión y compromiso.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

En otras, eligieron selfies a contraluz en la playa de Santa Mónica, con abrazos, sonrisas y hasta un beso que selló una jornada romántica frente al mar.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

Las imágenes consolidan la expectativa por lo que será uno de los casamientos más esperados del año en el espectáculo argentino. Los actores, quienes oficializaron su relación a fines de 2023, mantienen un bajo perfil mediático, pero en esta oportunidad decidieron mostrar su costado más íntimo y espontáneo durante la estadía en California.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

Cada foto refleja los momentos de una pareja que disfruta de las pequeñas cosas, desde un paseo al atardecer hasta una selfie improvisada. Sin dudas, Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un gran momento sentimental.

F.A