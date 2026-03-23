Una de las funciones que puede realizar la inteligencia artificial, es recopilar datos de manera certera y sencilla. Por ese motivo, resulta un aliado importante para encontrar una versión actualizada de lo que deparará la semana para nuestro signo. Aquí te dejamos qué dice Chat GPT sobre el panorama de cada casa zodiacal en los próximos siete días.

Cómo será la salud de los signos esta semana según la inteligencia artificial

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Semana con mucha energía física, ideal para retomar el ejercicio o meterle más intensidad a tus rutinas. Eso sí, bajá un cambio con la impulsividad porque podés estar propenso/a a golpes o contracturas. Escuchá al cuerpo antes de exigirte de más.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Venís bastante equilibrado, pero el foco está en el disfrute sin excesos. Ojo con las comidas pesadas o el sedentarismo. Buen momento para cuidar la digestión, hidratarte mejor y sumar algo de movimiento suave.

Tauro

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente no para y eso puede pasarte factura en el cuerpo. Posibles tensiones en cuello, hombros o insomnio. Tratá de desconectar un poco de las pantallas y buscar momentos de pausa.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Semana sensible en lo emocional, y eso impacta directamente en tu energía física. Podrías sentirte más cansado/a de lo habitual. Priorizá el descanso, lo casero y lo que te haga sentir contenido/a.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tenés buena vitalidad, pero podrías estar somatizando estrés. Atención a la espalda y al corazón (en sentido energético). Actividades como yoga o estiramientos te van a venir bárbaro.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu cuerpo te pide orden: mejor alimentación, horarios más estables y menos autoexigencia. Podrían aparecer molestias digestivas si estás muy ansioso/a. Volver a lo simple va a ser clave.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Semana ideal para encontrar equilibrio entre cuerpo y mente. Si venías postergando chequeos o rutinas saludables, es el momento. Atención a los riñones y a la hidratación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Estás con mucha intensidad acumulada, lo que puede derivar en tensiones físicas o cansancio extremo. Necesitás canalizar esa energía: ejercicio, terapia o alguna actividad que te descargue.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El cuerpo te pide movimiento y aire libre. Si te quedás quieto/a, te bajoneás. Buen momento para arrancar alguna actividad nueva. Ojo con excesos, sobre todo en comidas o salidas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Estás enfocado/a, pero no te olvides del cuerpo. Posibles molestias en huesos, rodillas o espalda por estrés o sobrecarga. Incorporar pausas y estiramientos va a ser clave.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Semana para innovar también en tu bienestar: probar algo distinto, desde una dieta hasta una actividad física nueva. Atención a la circulación y al descanso.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sos una esponja emocional y esta semana lo vas a sentir fuerte. Podrías estar más cansado/a o con defensas bajas. Priorizá el descanso, el agua (en todas sus formas) y bajar estímulos.