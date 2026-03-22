Mía Cambiaso, hija de María Vázquez, impone el look boho chic que domina el 2026

En el universo de la moda argentina hay apellidos que inevitablemente marcan tendencia. Mía Cambiaso, es uno de ellos, ya que, poco a poco se consolida como una de las referentes de estilo de su generación. Hija de la reconocida modelo María Vázquez, la joven volvió a captar la atención con un look relajado, fresco y muy alineado con las tendencias actuales que fusionan lo bohemio con lo natural.

El look boho chic de Mía Cambiaso que apunta a dominar el 2026

A través de sus redes sociales, Mía Cambiaso compartió una imagen en la que se la puede ver luciendo un look al aire libre, rodeada de vegetación y flores blancas. Un escenario que acompaña a la perfección la estética orgánica de su outfit. La joven apuesta por un estilismo que combina prendas clásicas con guiños románticos y detalles artesanales.

María Vázquez y Mía Cambiaso.

El centro del look está en una camisa blanca de algodón, de corte relajado y mangas largas, que aporta luminosidad y frescura al conjunto. Esta prenda, considerada un básico infalible del guardarropa femenino, se convierte aquí en el lienzo perfecto para sumar capas y texturas.

Sobre ella, Mía suma un chaleco bordado en tonos rosados y pastel, una pieza que inmediatamente evoca la estética boho y artesanal que viene dominando las colecciones internacionales en las últimas temporadas. Los bordados florales aportan delicadeza y un aire vintage que recuerda a las prendas de inspiración folk, muy presentes tanto en pasarelas como en street style.

Los accesorios de Mía Cambiaso

El chaleco, además, tiene un corte ligeramente entallado que equilibra la silueta y genera un interesante contraste con la camisa más suelta. Este tipo de superposición —camisa clásica más chaleco decorado— es una fórmula que varias marcas y estilistas vienen destacando como una de las claves del estilo bohemio contemporáneo.

En la parte inferior, la hija de María Vázquez elige jeans de denim claro con piernas amplias, una silueta que se inscribe dentro del revival de los pantalones relajados que desplazaron al skinny en las últimas temporadas. El modelo parece tener bolsillos laterales tipo cargo o detalles utilitarios, lo que agrega un toque moderno y urbano al conjunto.

El denim claro, además, refuerza la paleta suave del outfit y mantiene la estética casual que caracteriza al look. Este tipo de pantalones amplios no solo son cómodos, sino que también permiten crear estilismos versátiles que funcionan tanto para el día como para encuentros informales.

Otro detalle interesante es el pequeño bolso crossbody de fibras naturales, que se lleva cruzado sobre el torso. Este accesorio, de textura rústica, refuerza el espíritu artesanal del conjunto y conecta con una tendencia cada vez más presente en la moda: la valorización de materiales naturales como el rafia, el mimbre o el yute.

El look boho chic de Mía Cambiaso.

El estilismo se completa con el cabello suelto, ligeramente ondulado, y un maquillaje natural que prioriza la frescura. Este enfoque minimalista en beauty acompaña la narrativa estética del look: una moda relajada, conectada con la naturaleza y lejos de la sobreproducción.

Más allá de la elección puntual de prendas, lo que destaca en el outfit de Mía Cambiaso es la coherencia estilística. Cada pieza dialoga con la otra para construir una imagen armoniosa, en la que conviven referencias bohemias, detalles románticos y una base casual muy contemporánea.

No es casual que la joven empiece a despertar interés en el mundo fashion. Creció rodeada de moda gracias a la trayectoria de su madre, una de las modelos más influyentes de Argentina durante décadas. Hoy, sin embargo, Mía parece estar construyendo su propio camino estético, reinterpretando tendencias globales con una impronta personal.

Mía Cambiaso.

El look de Mía Cambiaso confirma una premisa que la industria repite cada temporada: menos rigidez, más autenticidad. Y en esa búsqueda de una moda más espontánea, la hija de María Vázquez parece moverse con absoluta naturalidad, imponiendo un boho chic que trasciende el verano para dominar el 2026 en su totalidad.