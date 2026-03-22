Maxi López reveló el sueldo más alto que cobró y dejó sin palabras a Ian Lucas: "Fue en la Champions"

MasterChef Celebrity (Telefe) no sólo dejó un nuevo ganador en esta edición 2026, sino que, además, grandes amigos y personalidades que se convirtieron en verdaderas revelaciones. Por un lado, Ian Lucas, vencedor absoluto de esta temporada, quien dio un inesperado salto a la pantalla chica tras ser uno de los youtubers más convocantes de la web. Por el otro, Maxi López, exmarido de Wanda Nara, quien supo leer a la perfección la dinámica televisiva, convirtiendo su pasado en una verdadera fuente de interés del público. Tal es así que, en las últimas horas sorprendió al revelar la extravagante suma de dinero que percibió cuando en su época dorada.

Maxi López, el talento que hizo aumentar su patrimonio

Maxi López se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros del reality culinario. Sobre todo, de Ian Lucas, con quien conformó un vínculo prácticamente de padre e hijo. En reiteradas oportunidades, el creador de contenidos le manifestó su admiración y hasta lo invitó a su canal de stream junto a Mernuel, para hablar de los pormenores de su vida como profesional.

Maxi López e Ian Lucas | Instagram

Durante una entrevista con los youtubers, el exmarido de Wanda Nara reveló cuál fue el sueldo más alto que percibió siendo jugador de fútbol. El exdelantero, quien no se avergüenza de ostentar su lujosa vida, dejó sin palabras a los jóvenes, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la web este fin de semana.

El paso del exdeportista por el fútbol de élite lo llevó a convertirse en una de las figuras más destacadas de aquel entonces. Su paso por la UEFA Champions League y su posterior consagración como campeón en la temporada 2005/2006 con el Barcelona FC., lo llevó a incrementar notablemente su patrimonio, al punto tal de escalar a la categoría de multimillonario.

Maxi López e Ian Lucas | Instagram

La descomunal suma de dinero que ganó Maxi López en un mes

En este marco, durante la charla mano a mano con los creadores de contenido que se viralizó en la web, Maxi López puso en manifiesto la millonaria cifra que percibió en ese momento de gloria. “En ese mes, el recibo de sueldo, con los premios y todo, llegó dos y pico”, señaló.

Completamente anonadados por el número, intentaron descifrar a qué se refería con “dos y pico”. “Dos mil dólares? Yo he llegado a dos mil dólares”, sostuvo Mernuel. Ante la negativa de López, lanzaron aumentando la cifra y cambiando la moneda extranjera: “¡Tres mil euros!”. Con ánimos de ponerle fin al misterio, exclamó: “En euros… ¡Dos millones y medio!”. De inmediato, sus interlocutores saltaron de sus sillones visiblemente exaltados ante la descomunal suma.

Así, la revelación de Maxi López no solo sorprendió por la impactante suma de dinero, sino también por lo que representa: el reflejo de una etapa de éxito en el fútbol europeo que marcó su presente económico. Hoy, ya alejado de las canchas, su cercanía con figuras como Ian Lucas demuestra su capacidad de reinventarse y conectar con nuevas audiencias, consolidando una imagen que va más allá del deporte y lo posiciona como una personalidad vigente en el mundo del entretenimiento.

NB