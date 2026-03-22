Roberto García Moritán: "A veces extraño la familia que armé con Pampita"

Roberto García Moritán habló sin filtro sobre su matrimonio con Pampita y dejó una frase que no pasó desapercibida: "A veces extraño la familia que armé, pero la vida continúa". Lo hizo en una entrevista en El Cronista Stream con Cata de Elía, donde también se refirió a cómo vive hoy ser señalado como "el ex de Pampita".

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán se sinceró sobre su separación con Pampita

El empresario y exfuncionario se refirió a uno de los comentarios más frecuentes que recibe en redes sociales, el ser señalado como "el exmarido de Pampita". Lejos de incomodarse, Roberto García Moritán respondió: "Es un insulto al revés", destacando la figura de la modelo. "Cuando alguien me dice eso, pienso que no entendió nada", lanzó, marcando distancia con las críticas.

Sin embargo, el momento más íntimo de la charla llegó cuando habló de la familia que formó con la conductora, junto a su hija en común, Ana García Moritán. “Hice muchas cosas interesantes en mi vida, pero entre ellas, la familia que supimos armar fue un motivo de orgullo”, expresó.

Roberto García Moritán y su hija Anita

Y, cuando la conductora le consultó si extrañaba esa familia que habían construído junto a Pampita, el economista admitió: "A veces sí, pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces funciona, a veces hay tropiezos y fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo".

Roberto García Moritán: "Perdí todo. Familia, trabajo y credibilidad"

A lo largo de la entrevista, también se refirió al duro proceso que atravesó tras la ruptura en 2024, que coincidió con cuestionamientos públicos y mediáticos. "Perdí todo: familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre", remarcó, en relación a esas semanas en las que, según sus palabras, se dijeron cosas que no tenían que ver con su realidad.

Por otra parte, Roberto García Moritán dejó en claro que hoy mantiene un vínculo muy bueno con Pampita, basado en lo más importante para los dos que es su hija, Anita. "Tenemos algo mucho más grande que nosotros en el medio", explicó, remarcando que el bienestar de la nena está por encima de cualquier diferencia personal.

De esta manera, el empresario mostró una faceta más introspectiva, lejos de la polémica, donde combinó autocrítica, nostalgia y una clara intención de reconstrucción personal. Una mirada que, inevitablemente, vuelve a poner el foco en su historia con Pampita, pero también en su presente.