Juliana Awada y su hija Valentina marcan tendencia con looks gemelos en Madrid: jeans wide leg, minimalismo y tonos chic

Juliana Awada volvió a demostrar por qué es un ícono de elegancia contemporánea, en una postal tan íntima como cargada de estilo,. Esta vez lo hizo desde Madrid, junto a su hija, Valentina Barbier, con quien protagonizó una escena de complicidad y moda que no pasó desapercibida y que significó un reencuentro para ambas.

Los looks gemelos de Juliana Awada y su hija, Valentina Barbier

Juliana Awada viajó a España para reencontrarse con la joven —quien reside en Europa— y compartió el momento en sus redes sociales con una frase que sintetizo lo que significa para ella: “Cómo te extrañaba Tini”. Pero, más allá de la emoción del reencuentro, lo que captó todas las miradas fue la elección estilística de ambas: un look perfectamente coordinado que reafirma la tendencia del matchy-matchy en clave sofisticada.

Algunas de las postales que compartió Juliana Awada.

Tanto Juliana como Valentina Barbier optaron por una paleta de tonos tierra, neutros y cálidos, ideal para un paseo urbano al atardecer. Awada eligió un trench coat largo en color camel, una prenda clásica que nunca falla y que aporta estructura y elegancia instantánea, que combinó con denim claro de silueta relajada, zapatillas urbanas y gafas de sol, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo refinado.

Por su parte, su hija replicó la lógica estética con una impronta más juvenil pero igual de cuidada. También optó por un trench en tonos similares, sumado a jeans y calzado cómodo, en una versión más descontracturada pero alineada con el estilo de su madre.

Más allá del guiño fashion, madre e hija pasearon por Madrid y la empresaria lo compartió.

La nueva vida de Juliana Awada

Que Juliana Awada se haya encontrado con Valentina en Europa no es casual, ni mucho menos. Tras separarse de Mauricio Macri, la empresaria se mostró muy cercana a su círculo íntimo, con quienes compartió todo tipo de viajes. Así se la pudo ver de paseo con Antonia, en un crucero con amigas, visitando a otras en le sur, o, en este caso, viviendo una jornada para el recuerdo, que no dudó en compartir en sus redes sociales.

Juliana Awada vive una nueva etapa en su vida.

De esta manera, Juliana Awada compartió parte de su reencuentro con Valentina Barbier, su hija, en Europa. Una ocasión cargada de emoción, pero que también arrojó su toque de moda y tendencia, como suele suceder con la empresaria.