Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel en su cumpleaños y ella rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Este sábado 21 de marzo, Tini Stoessel cumplió 29 años. La artista pop celebró esta nueva vuelta al sol sobre los escenarios de Córdoba, donde está llevando a cabo su gira Futttura. En este marco, su novio, Rodrigo de Paul, la sorprendió generando la ovación del público que quedó anonadado ante la presencia del futbolista. Además, la joven pareja habría dado indicios de su inminente casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, más enamorados que nunca

Una de las parejas más consolidadas del ambiente es, sin dudas, la de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Los tortolitos están más enamorados que nunca y, siempre que sus agendas coinciden, aprovechan para pasar tiempo juntos acompañándose el uno al otro. En esta oportunidad, trascendió un clip en el que el volante de la Selección Argentina irrumpió sobre los escenarios del estado Mario Alberto Kempes, en Córdoba, para saludar a su novia, quien cumplía años.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

Tini, visiblemente atónita por contar con la presencia de su amor en este día tan especial, lo besó generando la exaltación de los fans. Fue en ese momento que el público comenzó a cantar a coro: “Qué se casen, qué se casen”. Mientras De Paul regresaba detrás del telón, la joven solista realizó un gesto en el que habría confirmado su casamiento. Con voz tímida y casi susurrándole al micrófono, soltó: “Sí, nos vamos a casar”.

El romántico gesto de Rodrigo de Paul

Minutos antes de que se confirme la noticia de la inminente boda, se viralizó un video en el que Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con una imponente torta de cumpleaños de dos pisos color plateado, decorada con crema chantilly y frutos rojos que aportaban un touch fresh y la transformaban en un pastel de un cuento de hadas. Asimismo, se animó a cantar en vivo el Feliz Cumpleaños, mientras encendía las velitas y las bengalas.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

La cumpleañera, visiblemente emocionada por este gesto de amor, cantaba a la par de él y hasta animaba este intervalo para concretar el tradicional ritual de pedir los tres deseos. Absolutamente todo era una fiesta, incluso la propia Ángela Torres y Ulises Bueno inmortalizaron esa escena en su celular dejando registrado toda la celebración de los tortolitos.

Cabe destacar que, el actual campeón del mundo le dejó un sentido mensaje de cumpleaños también en su cuenta personal de Instagram junto con un dump de imágenes donde se los puede ver más enamorados que nunca. “Feliz cumple a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida”, comenzó diciendo al pié del carrusel. Finalmente, concluyó con palabras llenas de cariño y ternura: “Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo… Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo mi vida”.

Como era de esperarse, Tini hizo una pausa a su ajetreada agenda y respondió este posteo retribuyendo cada frase. “Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre”, dijo dejando en claro su amor incondicional y sin límites de tiempo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

De esta manera, los 30.000 fans de Tini Stoessel vivieron un momento épico en el estadio Mario Alberto Kempes. Miradas cómplices, gestos cargados de romanticismo y frases ligadas a lo que sería un inminente casamiento hicieron vibrar a la multitud de espectadores que se reunieron este fin de semana para presenciar el espectáculo de la artista juvenil. Por último, en el mismo show, otro momento captó la euforia de los allí presentes fue cuando dijo: “Para que vean que no estoy embarazada, por ahora”, desatando un nuevo estallido y abriendo las especulaciones acerca de que también estarían pensando en agrandar la familia.

NB