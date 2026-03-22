Horóscopo semanal del 22 al 27 de marzo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 22 al 27 de marzo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Diablo

Aries, esta semana es completamente mágica con la entrada de tu temporada. Prepárate para dinero rápido y sorpresas económicas, pero cuídate de enemigos ocultos, fraudes y compras impulsivas. Mucho trabajo por cierre de mes y preparativos de viaje para festejar tu cumpleaños. Tu mejor día: 27 de marzo.

Salud: Cuida intestino, estómago y gastritis; mejora tu dieta, reduce picante, grasa y alcohol. Sal a caminar con los primeros rayos del sol o ve a la playa para quemar energías negativas.

Amor: Todo bien, sin problemas graves. Si estás soltero, date tiempo para ti y estabilízate antes de buscar pareja.

Planeta dominante: Júpiter (riqueza, nuevos negocios, cambios radicales y reinvención).

Números de la suerte: 04, 11 y 18.

Colores: Rosa mexicano y rojo.

Consejo: Prende una vela blanca y usa perfume de sándalo. Regálate o pide algo de marca (perfume, ropa). Quita gente tóxica y complejos. Embarazo o cambios laborales importantes en puerta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre.

Tauro, es momento de dejar complejos y personas tóxicas del pasado. Quítate chismes e intrigas; abres los ojos con quién te relacionas, ya que a veces te pagan mal por tu bondad. Mucho trabajo, juntas laborales y cambios o postulaciones nuevas. Sana tu economía y paga deudas antes de vacaciones de Semana Santa. Tu mejor día: 25 de marzo.

Salud: Cuida tu espalda baja, riñones; toma más líquidos, haz ejercicio, evita insomnio (menos celular/TV).

Amor: Cuidado con celos e historias inventadas; el 90% de lo que piensas no pasa. Busca espacios para ti.

Planeta dominante: Plutón (reacomoda sentimientos, claridad en quién te quiere).

Números de la suerte: 14, 33 y 52.

Colores: Azul y blanco.

Consejo: Sé más delicado al contestar, no ayudes a convenencieros. Problemas legales o migratorios se solucionan. Cambio laboral positivo y negocio con una persona joven del extranjero.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Sol

Géminis, alineación mágica con el equinoccio de primavera. Reinventate, gasta en ti, compra ropa y mueve energías. Planes de vacaciones y buena vibra, pero quita pensamientos de venganza o inseguridad. Mucho trabajo, juntas y cierre de mes; administra tiempo para no estresarte. Tu mejor día: 24 de marzo.

Salud: Cuidate de la angustia, ansiedad, depresión e insomnio; controla mente, relájate y deja fluir.

Amor: Busca pareja estable e invierte en un tratamiento estético o dental para verte mejor.

Planeta dominante: Mercurio (comunicación, desarrollo social, liderazgo).

Números de la suerte: 03, 34 y 72 (con cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Consejo: Cuidado con brujerías, envidias y mal de ojo; protégelo con agua bendita y escapulario de Arcángel Miguel.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Cáncer, abre los ojos: no confíes en todos, pon a cada quien en su lugar. Buen fe y ayuda a otros, pero elige gente positiva. Amor verdadero, casamiento o embarazo en puerta. Llega dinero que te debían; atención a impuestos y deudas antes de vacaciones. Tu mejor día: 25 de marzo.

Salud: Cuida riñones, páncreas o vejiga; come mejor, haz chequeo médico.

Números de la suerte: 10, 22 y 41.

Colores: Rojo y amarillo.

Planeta dominante: Venus (amor, estabilidad, amor propio).

Consejo: No prestes dinero, cuida hogar y familia. Prende veladora blanca el 25, pide deseo repitiéndolo 7 veces. Cuidado con enojos familiares. Mujer poderosa (gobierno/extranjero) ofrece trabajo o negocio.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo, esta es tu semana mágica para brillar: viaja, conoce gente de otras partes, pide lo que quieres porque se te va a dar. Busca aumento de sueldo, trabajo mejor, cambia coche o casa; haz cambios significativos para sentir que tu dinero vale y estás creciendo profesionalmente. Tu mejor día: 26 de marzo.

Salud: Cuida tu cadera, huesos, espalda baja, hernia discal o columna; usa faja si es necesario, controla peso y haz ejercicio suave.

Amor: El amor siempre llega a Leo porque eres apasionado y mueves energías positivas. Se vale pedir perdón (o perdonarte) si lastimaste a alguien; no regreses, pero libera culpa.

Planeta dominante: Saturno (estructura tu vida: ingeniería, construcción, planea tu futuro a 5 años – casa, negocio, carro).

Números de la suerte: 07, 30 y 36 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y rojo.

Consejo: Planta ahora (estudia, pon negocio) para cosechar después; los primeros 3-9 meses son reinversión. Haz trámites pendientes (tesis, título, pasaporte, visa). Fiesta, reuniones y juntas laborales toda la semana; no tomes mucho alcohol, muévete más.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Emperador

Virgo, semana de tomar decisiones grandes: ¿me quedo, me voy, me cambio o sigo mejorando? Eres el emperador de tu casa y tu vida. Mucho trabajo, pero mágico: recupera dinero perdido, cierra ventas en trámite, guarda pertenencias. Familia (abuelita/abuelito) te invita de viaje para Semana Santa; di que sí y convive. Tu mejor día: 23 de marzo.

Salud: Cuida tu estómago; libera enojos para moverte libre.

Amor: Enfócate en estabilidad y decisiones claras que sumen a tu paz.

Planeta dominante: Neptuno (comunicaciones rápidas, negocios, contratos; acelera trámites legales).

Números de la suerte: 05, 25 y 52.

Colores: Rojo y verde.

Consejo: Repítete diario: “Soy merecedor de grandeza, estabilidad y abundancia”. Aprende idiomas, cocina, administración, ventas o productos extranjeros. Dinero extra llega, alguien poderoso ofrece trabajo bien pagado. Nuevos caminos por descubrir: atrévete, sé audaz, no te estancar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Carro

Libra, no pierdas tiempo con lo que no suma: reinventa ideas, sal del confort y atrévete a cambios grandes. Llega dinero extra por deudas antiguas o ventas. Tu mejor día es el 27 de marzo, ideal para propuestas laborales o viajes.

Salud: Cuida vista, oídos y garganta; toma cítricos, agua y vitaminas para evitar virus o conjuntivitis.

Consejo: Cómprate un espejo entero y repítete cada mañana: “Soy la perfección humana, estoy hecho/a para ser feliz y abundante”. Ve más allá: carro nuevo, casa, negocio o trabajo en el extranjero.

Números de la suerte: 02 y 75.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Urano acerca gente de Acuario, Aries o Géminis; embarazo, casamiento o relación estable en puerta. Signos compatibles: Acuario, Aries, Géminis.

Consejo: Las cartas (tres de bastos y siete de bastos) indican regalo sorpresa, recompensa económica y propuesta del extranjero. Di sí a la oportunidad de viajar y crecer.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Loco

Escorpio, es tu momento: enfoca energía positiva y evita acelerones, enojos o caprichos. Promoción o puesto mayor en el trabajo viene pronto. Tu mejor día es el 24 de marzo, perfecto para retomar ejercicio y prepararte para la playa.

Salud: Cuida huesos y planta de los pies (ardor por ácido úrico); muévete más, toma agua y reduce café. Ve al mar para purificarte.

Consejo: Bloquea ex que busca aclarar chismes; usa perfume nuevo para atraer. Ve al océano cuando puedas para quitar malas energías.

Números de la suerte: 20, 27 y 39.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Busca quien sume paz y pasión; si genera celos o dolor, no es para ti. Signos compatibles: Cáncer, Piscis, Capricornio.

Consejo: Las cartas (dos de oros y cuatro de oros) hablan de celos cercanos, pero también recompensa económica y negocios con gente poderosa.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Sagitario, ten fe, propósito y paciencia; analiza antes de decidir rápido. Te ves mejor: más delgado/a y con buena actitud. Tu mejor día es el 26 de marzo, mágico para reconocimiento laboral, dinerito extra o lotería.

Salud: Controla azúcar, páncreas y riñón; reduce chocolate, refrescos, alcohol y grasas. Más ejercicio y alimentación balanceada antes de la playa.

Consejo: Limpia la casa a fondo y “déjalo ir” (muebles, objetos inservibles). Arregla trámites de dinero, pasaporte o visa para vacaciones.

Números de la suerte: 06, 15 y 73.

Colores: Azul y naranja.

Amor: No todo el que se acerca es positivo; quita lo negativo y acerca lo bueno. Signos compatibles: Aries, Leo, Libra.

Consejo: Las cartas (as de oros y cuatro de espadas) indican arreglar inversiones, pagos y contratos; revisa bien todo antes de firmar o viajar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio, sigues en racha positiva: mentalízate todos los días para atraer triunfo, estabilidad y crecimiento. Quita culpas o corajes pendientes y toma decisiones firmes. Mucho trabajo por cierre de mes, ordena papelería y junta dinero para compras grandes (coche, moto). Tu mejor día es el 27 de marzo, ideal para compromisos o movimientos importantes.

Salud: Cuida nervios, estrés, angustia e insomnio; toma té de tila, relájate y protege el cabello (se cae por sobrepensar).

Consejo: No tengas límites, el único limitante es tu mente. Sé prudente al hablar, no cuentes planes. Sal a caminar con el sol para quemar malas vibras.

Números de la suerte: 14, 30 y 78 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Sorpresa importante: compromiso o estabilidad en puerta. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Escorpio.

Consejo: Las cartas (cuatro de copas y as de bastos) indican mucha pasión, amor entregado y poder para crecer económicamente. Administra gastos, guarda y aprovecha la energía del Sol para dominar tu entorno.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Mago

Acuario, mantienes buena racha de poder, estabilidad y crecimiento. Reinventa y encuentra paz amorosa. Cierre de mes intenso; proyecto nuevo del extranjero en camino. Tu mejor día es el 26 de marzo, perfecto para decisiones laborales o apoyo familiar.

Salud: Cuida dientes, garganta y tiroides; ve al dentista o especialista si sientes molestias.

Consejo: No te precipites (eres aire y viento); deja que las cosas lleguen a su tiempo. Estudia comunicaciones, ingeniería, automotriz o arte para más ingresos.

Números de la suerte: 15, 40 y 42.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Muchos amores nuevos y compatibles; conquistador/a toda la semana. Signos compatibles: Géminis, Libra, Sagitario.

Consejo: Las cartas (siete de copas y cinco de espadas) hablan de reuniones, viajes, mente tranquila y quita vicios (alcohol, cigarro, exceso de comida). Marte te da fuerza para ganar batallas laborales y amorosas.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Juicio

Piscis, arregla papelería pendiente y entra en madurez: sé más feliz, prioriza pareja estable y piensa en ti. Cierre de mes, actualiza gastos; amigos de la escuela te buscan para juntarse. Tu mejor día es el 25 de marzo, ideal para preparar la valija de Semana Santa.