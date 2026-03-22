Zaira Nara mostró cómo quedaron las nuevas habitaciones de sus hijos, Viggo y Malaika: sin lujos, con camas artísticas y diseño

Zaira Nara lleva muchos meses trabajando en su nueva casa. La hermana de Wanda Nara construyó su hogar en Uruguay, en San Ignacio, desde cero y no duda en compartir el paso a paso de ese proceso. En esta ocasión, las elegidas fueron las piezas de sus hijos, Malaika y Viggo.

Así son las nuevas habitaciones de Viggo y Malaika, los hijos de Zaira Nara

Desde hace un tiempo que Zaira Nara comparte el minuto a minuto de la construcción de su nueva casa en Uruguay. Incluso aunque parezca que ya se encuentra totalmente terminada, la influencer siempre encuentra un espacio para sorprender y mostrar algún rincón nuevo. En este caso, a través de su cuenta de Instagram, compartió una visita panorámica a la habitación de Malaika y Viggo, sus hijos.

Si algo caracteriza a ambas habitaciones, es la practicidad y la manera en la que logra darle muchísima identidad y estilo. No cuenta con grandes espacios, ni lujos, pero se puede apreciar lo cuidado de su diseño y cómo se trabajó para que ambos tengan todo lo que pueden necesitar en este proyecto que las diseñadoras bautizaron como beach house.

La primera de las habitaciones que compartió Zaira Nara.

En la primera de las habitaciones se ven dos camas de una plaza, un armario empotrado de dos puertas, acolchados en tonos rosas y grandes ventanales que dan al jardín. Lo que más llama la atención, sin lugar a dudas, son los respaldos de las camas, que presentan un diseño artístico que podría definirse como pétalos.

La segunda habitación para los hijos de Zaira Nara.

En la otra habitación, se vuelve a repetir el esquema: dos camas, en este caso con acolchados azules y blancos y ventanales enormes con muchísima luz natural. A diferencia de la otra pieza, no se llega a observar si posee un armario empotrado, pero sí se destaca un escritorio de madera natural con mucho espacio, acompañado de una silla que sigue el estilo del resto del ambiente.

A pesar de no contar con grandes lujos, ni tecnología, como es tan habitual en este tipo de habitaciones para los niños de la familia, las habitaciones de Malaika y Viggo son funcionales y artísticas, con cada detalle pensado y estudiado. Una tendencia que Zaira Nara mantiene en toda la casa, tal y como lo ha demostrado a través de los múltiples videos y material que ha compartido desde su nuevo hogar.