Morena Beltrán mostró su nueva habitación: cama estilo japonés y el sillón que es tendencia en 2026

Morena Beltrán empezó este 2026 con un nuevo título: el de propietaria. A mediados de enero, la periodista deportiva anunció, con bombos y platillos, la adquisición de su casa propia. "Les juro que es la de mis sueños", señaló en aquel entonces mientras que prometió ir haciendo, con el correr de las semanas, un “house tour” de todos los rincones de su hogar. En esta oportunidad, la presentadora de ESPN mostró su nueva habitación estilo campestre con una cama inspirada en la cultura japones y un sillón que es tendencia en 2026.

Morena Beltrán orgullosa de su nuevo hogar

A través de su cuenta personal de Instagram, Morena Beltrán creó una carpeta con historias destacadas donde va dejando plasmado el avance en las remodelaciones que le realizó a su nueva vivienda. Este inmueble consiste en una construcción estilo colonial con aberturas finas y altas que aportan luz natural y una sensación de amplitud constante.

Morena Beltrán | Instagram

“A mí me copaba como para darle un poco más de calidez a las habitaciones, y quizás también por estar tan transitado los cimientos se marcan mucho más, cambiar el piso”, comenzó diciendo mientras grababa un video casero de cómo quedó su pieza. Pese a que la casita ya está en proceso de remodelación y cuenta con pocos muebles, de a poco, la comunicadora va apropiándose de su “lugar en el mundo”.

De acuerdo con las imágenes propiciadas, la experta en tácticas de fútbol muestra un dormitorio de estética minimalista y cálida, con una clara influencia japonesa y campestre. La cama, baja y con el colchón colocado directamente sobre el suelo, refuerza ese estilo relajado y simple, sin contar con una estructura de madera o somier. “Toda la estructura de la cama queda para otro momento”, dijo en voz en off. A su vez, está acompañada por almohadones en tonos neutros que oscilan entre el beige, blanco y terracota que aportan una paleta cromática armónica.

Habitación de Morena Beltrán | Instagram

En este marco, la luz natural entra suavemente a través de cortinas blancas translúcidas, generando un ambiente sereno. Al costado de la cama se encuentra alojada una planta en maceta de fibras naturales suma un touch orgánico. Por su parte, el piso flotante laminado está pensado en un tono gris claro para contrastar con los demás elementos que dialogan en el lugar. Este tipo de revestimiento es muy usado hoy en interiorismo porque combina estética cálida con practicidad: es fácil de limpiar, resistente y aporta esa sensación moderna, pero acogedora a la vez.

Habitación de Morena Beltrán | Instagram

El mini living de Morena Beltrán en su habitación

Si de ambientes se trata, no cabe dudas de que la habitación principal de Morena Beltrán no solo es un espacio de descanso, sino también de desconexión. Es por ello que armó un rincón “muy especial” ideal para pasar momentos de lectura y relax. Mediante la disposición de un mobiliario que conforma un pequeño living, la joven presumió su deco que es tendencia en este 2026.

El sillón color chocolate y la mesita circular de madera están colocados sobre una esquina. No obstante, este pequeño sofá de un cuerpo está compuesto por líneas redondeadas y envolventes, con un tapizado en tono marrón cálido, transmite una sensación de comodidad y refugio. Su diseño bajo y compacto, acompañado por un pequeño almohadón claro, lo convierte en el lugar ideal para desconectar. Ubicado junto a las cortinas translúcidas, recibe una iluminación natural que lo vuelve aún más acogedor, sumando, además, unos jarrones de barro en la misma línea de colores. Todo el espacio transmite calma, funcionalidad y una búsqueda de confort visual.

Habitación de Morena Beltrán | Instagram

En cada toma, la sonrisa de Morena Beltrán lo dice todo: refleja la plenitud y la alegría de convertirse, por primera vez, en propietaria. A medida que avanzan las remodelaciones, la periodista va compartiendo algunos de los cambios más significativos de su hogar, un espacio que promete ir tomando forma con una impronta auténtica, relajada y cien por ciento funcional.

NB