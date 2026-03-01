¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el sábado con mucha energía, pero ojo con querer resolver todo ya. Bajá un cambio y disfrutá el proceso. Un plan improvisado a la noche puede salir mejor de lo que imaginabas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para darte gustos sin culpa. Una charla sincera con alguien cercano te va a dejar pensando. Conectá con lo simple: buena comida, casa ordenada y música que te abrace.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar más sociable que de costumbre. Aprovechá para organizar esa salida que venís pateando. Eso sí, no prometas más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El sábado te encuentra sensible, pero también muy intuitivo. Si algo no te cierra, confía en tu radar. Buen momento para poner límites sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y se nota. Un encuentro social puede darte el protagonismo que buscabas. Igual, dejá espacio para que otros también se luzcan.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te vendría bien soltar un poco el control. No todo tiene que salir perfecto para que esté bien. Un plan relajado en casa puede ser justo lo que necesitás.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio vuelve cuando dejás de intentar complacer a todo el mundo. Pensá primero en vos. Buen día para el amor y las reconciliaciones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que venís guardando y quizás sea hora de decirlo. El sábado trae intensidad, pero también claridad. Animate a mostrar tu lado más vulnerable.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento. Salí, viajá aunque sea cerca o cambiá la rutina. Una propuesta inesperada puede abrirte una puerta interesante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aflojá con las responsabilidades por un rato. Está bien desconectar. Una conversación familiar puede ayudarte a ordenar emociones pendientes.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas no te van a faltar, pero tratá de enfocarte en una sola. El sábado trae inspiración y ganas de hacer algo distinto. Seguí tu intuición.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más soñador que nunca. Está buenísimo imaginar, pero no pierdas de vista la realidad. Buen día para el arte, el amor y las charlas profundas.