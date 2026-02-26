Mauro Szeta reveló el motivo por el que decidió no tener hijos: "Me parecía una falta de respeto"

El periodista Mauro Szeta sorprendió al hablar con total franqueza sobre una de las decisiones más personales de su vida: no tener hijos. En una entrevista con +CARAS, el especialista en policiales explicó los motivos detrás de esa elección y dejó una definición contundente que resume su postura. Lejos de esquivar el tema, reflexionó sobre el deseo, la vocación y el sentido de responsabilidad que implica la paternidad.

Mauro Szeta y una decisión sin dudas

“Tener un hijo sin el convencimiento me pareció una falta de respeto”, afirmó, dejando en claro que nunca sintió un deseo genuino de ser padre. Según explicó, a lo largo de sus distintas relaciones el tema surgió, pero él siempre fue honesto respecto a su falta de vocación. “Nunca tuve ese interés tan determinado”, agregó, al tiempo que reconoció que, de haber sido importante para él, lo habría trabajado y conversado más profundamente con sus parejas.

Mauro Szeta en +CARAS

Si bien admitió que en algún momento pudo fantasear con la idea “cómo sería un hijo mío”, aclaró en +CARAS que nunca fue algo que le generara entusiasmo real. Incluso en su relación actual con la fiscal Clarissa Antonini, con quien está casado desde 2018, el tema fue conversado pero no prosperó. “Cuando pintó ya era tarde”, había dicho tiempo atrás, dejando entrever que el momento también influyó en la decisión final.

Mauro Szeta y su familia ensamblada

Sin embargo, su historia afectiva tomó otro rumbo. A través de su vínculo con Antonini, Szeta encontró una forma distinta de ejercer la paternidad. Convive con Nano y Camila, los hijos de su pareja, con quienes construyó un lazo profundo. “Recontra. Sí, sí”, respondió cuando le preguntaron si ellos ocupaban ese lugar que nunca buscó desde lo biológico. Y agregó: “Aprendí a ser padre, con las diferencias que implica que no soy su padre de sangre”. Ese aprendizaje también se extendió a un nuevo rol: el de abuelo. A partir de la relación con Camila, se convirtió en abuelo de Luca, un vínculo que suma otra capa a su experiencia familiar.

“Aprendí a construir una familia en una familia que ya venía construida”, reflexionó, destacando el valor de los vínculos elegidos por sobre los biológicos. En paralelo, también compartió detalles de su vida en pareja, como una dinámica poco convencional: dormir en camas separadas. Lejos de asociarlo a una crisis, lo definió como un acuerdo funcional que fortaleció la convivencia. Para Mauro Szeta, el amor no pasa por los gestos tradicionales, sino por encontrar formas propias de estar bien.