¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís acelerado y hoy el universo te pide estrategia, no impulso. En el laburo pueden surgir conversaciones clave: escuchá antes de reaccionar. En el amor, menos confrontación y más complicidad. Si estás soltero, alguien con perfil bajo puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu zona de proyectos y futuro. Es un día ideal para ordenar finanzas o pensar una inversión. En lo afectivo, necesitás seguridad emocional: si algo te genera dudas, preguntá sin vueltas. Buen momento para retomar hábitos saludables.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil, pero cuidado con dispersarte. Puede aparecer una propuesta interesante, aunque no todo lo que brilla es oro. Revisá la letra chica. En pareja, conversación profunda que aclara malentendidos. Solteros: conexión virtual que se vuelve más intensa.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Emocionalmente sensible, pero también intuitivo. Confiá en lo que sentís. Día ideal para cerrar un tema familiar pendiente. En lo laboral, alguien reconoce tu esfuerzo. En el amor, si estás en pareja, momento de contención; si no, aparece alguien con energía protectora.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La energía está puesta en vínculos. Puede haber tensiones si querés imponer tu punto de vista. Negociar no es perder. En lo profesional, buen día para mostrar liderazgo sin soberbia. En el amor, pasión en alza, pero evitá escenas innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Organización y productividad a full. Es un día excelente para resolver trámites o pendientes. En lo emocional, intentá no sobreanalizar todo. A veces sentir es suficiente. Posible propuesta laboral o cambio de rutina que te entusiasma.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Creatividad en expansión. Si trabajás en algo artístico o comunicacional, aprovechá la inspiración. En el amor, día romántico, ideal para plan especial. Si estás soltero, alguien de tu entorno puede empezar a mirarte distinto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Transformación interna. Algo que venías callando necesita salir a la luz. Día intenso en lo emocional, pero liberador. En lo laboral, evitá luchas de poder. En el amor, si hay celos, hablalo sin manipulación.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Movimiento y noticias. Puede llegar un mensaje o propuesta que abre puertas. Día ideal para entrevistas o reuniones. En el amor, ganas de aventura; si estás en pareja, rompan la rutina. Solteros: conexión espontánea en salida improvisada.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Enfoque en dinero y estabilidad. Revisá gastos y planificá a largo plazo. Profesionalmente, tu constancia empieza a dar frutos. En lo afectivo, soltá un poco el control; mostrar vulnerabilidad fortalece el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con la energía a tu favor, es tu momento para tomar decisiones personales importantes. Estás magnético y con claridad mental. En el amor, definiciones: o avanza o se termina. Día clave para empezar algo nuevo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad elevada. Necesitás espacios de silencio y conexión interna. Ideal para meditar o hacer algo creativo. En lo laboral, no te cargues responsabilidades ajenas. En el amor, romanticismo, pero cuidado con idealizar.