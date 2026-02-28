Glam y total pink: el look de Nicole Neumann que marcó tendencia en la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Nicole Neumann compartió la celebración que organizó para su hija Allegra Cubero por sus 15 años. Luego de que la modelo festejara en Punta del Este junto a ella, en la noche del viernes 27 de febrero decidió realizar la típica fiesta donde la quinceañera es la protagonista absoluta. Para esta ocasión, cautivó con un look que acompañó a la perfección el espíritu elegante del evento.

Fiesta de 15 de Allegra Cubero: el look de Nicole Neumann que combinó elegancia y sensualidad

Fiel a su estilo, Nicole Neumann optó por un look sofisticado pero también original y con un toque sensual. El diseño estuvo a cargo de Laurencio Adot, quien también se encargó de realizar los atuendos de Allegra, Indiana y Sienna para este día. Mediante su red social, la top model dejó ver los preparativos para este momento cargado de emoción y felicidad.

Primero comenzó a maquillarse y peinarse junto a su gran equipo. Su maquillaje se basó en tonos rosa y se destacó por ser soft glam. En cuanto a su cabello, la conductora decidió dejarlo suelto con ondas marcadas. Por último, lució la prenda elegida para la celebración y cautivó a todos sus seguidores.

Nicole Neumann

Se trata de un vestido largo en tono rosa claro, de impronta etérea y femenina, que tenía detalles jugados como un escote profundo en V con delicados breteles finos que se cruzaban y rodeaban su cuello. Esto hizo que la parte superior aportara sensualidad sutil al look. La falda que le siguió era plisada y de caída fluida, lo que sumó movimiento y reforzó el estilo romántico del outfit, en sintonía con la ambientación soñada del festejo.

Nicole Neumann

La dulce foto familiar de Nicole Neumann y sus hijas en la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En la imagen que compartió Laurencio Adot en su cuenta de Instagram se podía ver a Nicole Neumann posando junto a sus hijas en la entrada del sitio de Nordelta donde se llevó a cabo el festejo. El entorno al aire libre con detalles florales blancos colgantes también se destacó en la tierna postal familiar. La agasajada optó por un vestido de estilo griego reversionado con un corset estructurado en tono oro metálico y falda etérea de gasa blanca con delicadas aberturas.

Sus hermanas, Indiana y Sienna, decidieron asistir con looks "matchy matchy", una tendencia que crece año a año en parejas y familias. Ambos vestidos en color fucsia fueron diseñados por el modismo, los cuales aportaron frescura, juventud y un contraste vibrante frente a la paleta blanco y dorado que eligió Allegra y el rosa empolvado de Nicole Neumann.

La dulce foto familiar de Nicole Neumann y sus hijas en la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Indiana se inclinó por una pieza de cuello halter, con detalle de lazo o drapeado en la zona del escote que aportó sofisticación. Su corte largo y recto, el vestido combinó elegancia y simpleza, dejando que el tono vibrante fuera el foco de atención. Sienna, por su parte, apostó por una silueta asimétrica, con un solo hombro y falda amplia de caída fluida. El diseño, minimalista pero impactante por su tonalidad, estilizó la figura y sumó un aire moderno y canchero.

De esta manera, el look glam y total pink de Nicole Neumann marcó tendencia en la fiesta de 15 de Allegra Cubero. A través de Instagram, el outfit no pasó desapercibido y el diseño elegante, jugado y atemporal se llevó todos los halagos por parte de los usuarios.