Juana Viale mostró su exigente entrenamiento: "No morí porque tengo planes"

En medio de su rutina laboral y familiar, Juana Viale volvió a demostrar que el deporte es mucho más que un hobby en su vida. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió un video en el que se la ve corriendo a toda velocidad, con concentración absoluta y el cuerpo al límite. Minutos después, publicó otra imagen que reflejaba el costo del esfuerzo: tendida sobre el asfalto, completamente exhausta.

Así es el exigente entrenamiento de Juana Viale

En la postal se la ve a Juana Viale recostada boca arriba al costado de una calle, con una remera azul estampada y calzas grises, las piernas abiertas y una mano apoyada sobre el pecho, mientras intenta recuperar el aire. El cabello desparramado sobre el pavimento y el gesto de agotamiento en el rostro dejan en evidencia la intensidad del entrenamiento. Sobre la imagen escribió: “Lo di todo, todo, todo… (Ese era el objetivo) No morí porque tengo planes”, acompañando la frase con un emoji de risa, fiel a su estilo descontracturado.

“No morí porque tengo planes”, remarcó con ironía, dejando en claro que, aunque el desafío fue extremo, su determinación sigue intacta. La frase generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que celebraron su constancia y disciplina.

No es la primera vez que la nieta de Mirtha Legrand sorprende con su compromiso físico. En septiembre pasado, la actriz y conductora cumplió uno de los mayores retos deportivos de su vida al participar del Ironman 70.3 en San Pablo. Completó el exigente circuito en 6 horas y 39 minutos, luego de un año de preparación intensa que combinó natación, ciclismo y running.

Juana Viale

Juana Viale y su experiencia en el Ironman de San Pablo

En aquel momento, Juana Viale había compartido un sentido mensaje en el que resumía el camino recorrido: “En un año logré lo impensado”, escribió, al detallar cómo entrenaba en paralelo a sus compromisos laborales, las giras teatrales y la crianza de sus tres hijos. “Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo mis entrenamientos”, enumeró, dejando en evidencia la magnitud del desafío.

Juana Viale en San Pablo

También reveló que, al comenzar, no sabía correr ni andar en bicicleta, y que incluso atravesó una lesión en la rodilla que puso en duda su participación. Cuatro días antes de la competencia, decidió infiltrarse para poder largar. El miedo y la adrenalina la acompañaron hasta la meta.

En ese proceso fue clave el apoyo de su pareja, el deportista Yago Lange, a quien definió como su sostén en los momentos más difíciles. “Cuando llovía salado de mis ojos, o cuando mi cuerpo no podía más”, recordó.

Juana Viale en San Pablo

Hoy, con nuevas metas deportivas en el horizonte, Juana Viale vuelve a ponerse a prueba. Si algo dejó claro con su última publicación es que el cansancio no la detiene: cada caída sobre el asfalto es, en realidad, el impulso para su próximo desafío.