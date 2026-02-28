Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero que organizó Nicole Neumann: desfile en vivo, torta de cuatro pisos y rosas “vivientes”

Mientras Fabián Cubero ultima los detalles para festejar con Allegra Cubero sus 15 años, la joven fue protagonista de una celebración organizada por su madre Nicole Neumann. Debido a las diferencias entre el exfutbolista y la modelo, la adolescente fue agasajada en la noche del viernes 27 de febrero y lo será nuevamente más adelante.

Nicole Neumann sorprendió a Allegra Cubero con una súper fiesta de 15

Anoche se llevó a cabo la esperada celebración por los 15 años de Allegra Cubero, quien cumplió en enero pasado. Este primer festejo estuvo organizado por su madre, Nicole Neumann. La modelo se encargó de preparar un evento que reúna todo lo que le gusta a su hija y de sorprenderla desde el primer momento en que llegó al salón.

A través de sus historias de Instagram, Allegra Cubero compartió la intimidad de la súper fiesta y dejó ver algunos de los momentos más especiales. Uno de los instantes más impactantes fue su entrada al lugar, pensada con una puesta en escena original y soñada. Tal como se puede ver en el video, la joven caminó por un sendero cubierto de luces cálidas que caían desde lo alto como una lluvia dorada, creando un clima mágico y romántico.

Delante de ella avanzaban “rosas vivientes”, quienes eran personas vestidas íntegramente de blanco, con enormes flores en relieve que cubrían sus cabezas y delicados pétalos que completaban la silueta, como si se tratara de esculturas en movimiento. Una vez que pasaron las rosas vivientes, apareció Allegra Cubero a modo de sorpresa y generando un verdadero momento cinematográfico entre los invitados.

Para esta importante ocasión, Allegra Cubero lució un vestido de estilo griego reversionado, que combinó blanco y dorado con clara inspiración helénica. El diseño, creado por Laurencio Adot, fusionó un top dorado metalizado al cuerpo con una falda blanca etérea de gran caída y abertura frontal, logrando una imagen de diosa moderna, elegante y sofisticada.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el desfile que realizó tomada de la mano de su mamá Nicole Neumann. Ante la mirada atenta de los presentes y el destello constante de los flashes, madre e hija caminaron juntas demostrando complicidad, cariño y una relación sólida que traspasó la pasarela improvisada.

Además, hubo un show musical a cargo de la cantante Olivia Wald, quien donde cantó los temas que la llevaron a ganar popularidad en la industria. Al parecer, es una de las artistas favoritas de Allegra Cubero y por eso Nicole Neumann no dudó en contratarla para que sea parte de la fiesta de 15 de su hija.

La torta sofisticada y de varios pisos que se lució en la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Al llegar el instante de cantar el “feliz cumpleaños”, la torta se convirtió en protagonista absoluta. De varios pisos y tamaño imponente, el pastel presentó un diseño sofisticado en tonos blanco y dorado, con delicados drapeados que imitaban telas, detalles perlados, flores blancas en relieve y hojas doradas que aportaban un toque de lujo.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero organizada por Nicole Neumann

En la cima, el 15 en números romanos coronaban la creación. Sin dudas, esta pieza comestible combinó elegancia clásica con una estética acorde al concepto griego de la celebración. Según se puede ver en el video, Allegra Cubero quedó encantada con el resultado y se mostró muy alegre bailando previo a soplar la vela. El candy bar estuvo compuesto por postres, ice pops y galletas que siguieron la sintonía blanca y dorada que caracterizó la decoración del sitio.

En resumen, así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero que organizó Nicole Neumann y que se llevó a cabo el viernes 27 de febrero en horas de la noche. El evento tuvo de todo y la agasajada compartió todos los detalles en su red social: desfile en vivo con su madre, entrada con rosas “vivientes”, torta de cuatro pisos y show musical de Olivia Wald.