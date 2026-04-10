¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 10 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 10 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y eso puede jugarte en contra en lo laboral o en discusiones. En el amor, mejor escuchar antes de reaccionar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado más práctico. Buen momento para ordenar cuentas o tomar decisiones económicas. En lo emocional, alguien te demuestra más de lo que dice.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es tu fuerte hoy: aprovechala. Ideal para reuniones, charlas importantes o aclarar malentendidos. En el amor, fluidez y buena química.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día introspectivo. Vas a sentir la necesidad de cuidar tu energía y poner límites. No todo es para todos. En lo afectivo, buscás contención real.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Momento de brillo personal. Todo lo creativo y lo social te favorece. En el amor, magnetismo total, pero ojo con el ego: no todo gira a tu alrededor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Jornada ideal para organizar pendientes. Tu mente está afilada y resolutiva. En vínculos, tratá de no ser tan exigente: no todos siguen tu ritmo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se abren oportunidades en lo social o profesional. Día para decir que sí a propuestas. En el amor, buscás equilibrio, pero evitá postergar decisiones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Emociones intensas. Algo que venías sintiendo sale a la luz. Es momento de transformar, no de esconder. En el amor, todo o nada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de movimiento y cambio. Buen día para planear viajes o romper rutina. En lo afectivo, alguien te sorprende con una actitud inesperada.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Foco en lo laboral y responsabilidades. Día productivo si evitás la rigidez. En lo emocional, permitite mostrar un poco más lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y mucha inspiración. Día ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En el amor, buscás libertad, pero sin perder conexión.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Podés conectar mucho con otros, pero también absorber energías ajenas. Clave: cuidar tus límites emocionales.