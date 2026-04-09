Así es la peluquería de Antonela Roccuzzo en Miami: todos los precios

Antonela Roccuzzo se consolidó en los últimos años como un verdadero referente dentro del mundo beauty. Con un estilo cuidado, natural y siempre en tendencia, cada una de sus elecciones en cuanto a estética genera interés y se convierte en inspiración para miles de mujeres.

Antonela Roccuzzo

Instalada en Miami junto a su familia, Antonela Roccuzzo también trasladó allí sus rutinas de cuidado personal. En ese contexto, encontró una peluquería alineada con su estilo: un espacio que combina técnicas modernas, atención personalizada y resultados de alto nivel.

La exclusiva peluquería a la que asiste Antonela Roccuzzo

La visita de Antonela Rocuzzo al salón se conoció a partir de una publicación en redes sociales de Thay Oliveira, quien compartió una imagen junto a la empresaria y dejó en claro que se trató de una jornada especial. El posteo, dedicado a Antonela, rápidamente generó repercusión y confirmó el vínculo con el exclusivo espacio beauty.

Antonela Roccuzzo en TO Beauty

El lugar en cuestión es TO Beauty, un salón que se posiciona como referente en servicios avanzados de peluquería. Su propuesta está centrada en la personalización, con especial foco en técnicas de coloración como balayage, highlights y correcciones, además de cortes, peinados y tratamientos capilares de reconstrucción que apuntan a mantener la salud y el brillo del cabello.

Cuánto cuesta atenderse en la peluquería a la que asiste Antonela Roccuzzo

En línea con su posicionamiento premium, los precios del salón al que asiste Antonela Roccuzzo varían según el tipo de servicio y la complejidad del trabajo. La opción más accesible es el corte de flequillo que ronda los 10 dólares y funciona como un servicio rápido de mantenimiento sin lavado ni peinado completo.

Antonela Roccuzzo

En el otro extremo, los tratamientos más elaborados, como el balayage o el ombré, pueden costar entre 250 y más de 350 dólares. Este tipo de servicio incluye un proceso completo de decoloración, matización, tratamientos protectores y styling final, y puede aumentar su valor dependiendo del largo. Es así como Antonela Roccuzzo eligió uno de los lugares más costosos y exclusivos para cuidar de su cabello.