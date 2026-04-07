Melody Luz consigue dinero a costa de sus haters: "Sí, Marta, no sabés lo necesario que es"

Melody Luz se convirtió en una de las figuras más comentadas del universo mediático argentino, no solo por su talento artístico, sino también por su vida personal y su fuerte presencia en redes sociales. Desde su salto a la popularidad en El Hotel de los Famosos y su relación con Alex Caniggia, la bailarina quedó muchas veces bajo la lupa del público, especialmente cada vez que decide mostrarse tal como es.

Melody Luz

A lo largo del tiempo, Melody Luz enfrentó críticas por distintos motivos: su cuerpo, su forma de vestir, su personalidad frontal e incluso decisiones vinculadas a la crianza de su hija. Sin embargo, uno de los temas que más comentarios despierta sigue siendo su contenido de heels dance, un estilo de baile en tacos que combina sensualidad, técnica y mucha seguridad corporal.

Las constantes críticas al trabajo de Melody Luz

Todo comenzó después de que Melody Luz publicara uno de sus clásicos videos de heels dance, una disciplina que practica, enseña y defiende desde hace años. Como suele pasar, la coreografía no tardó en despertar una ola de comentarios cargados de prejuicio, con usuarios cuestionando tanto la sensualidad del baile como sus movimientos, su vestuario y la manera en la que elige expresarse corporalmente.

Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron frases como: “¿Es necesario bailar así?”, “¿Es necesario mostrar el cul0?”, “¿Es necesario tocarse tanto?” y “¿Es necesario hacer siempre los mismos pasos?”. Lejos de dejar pasar esos comentarios, Melody Luz eligió contestar de frente y con una frase que rápidamente se viralizó: “Sí, Marta, no sabés lo necesario que es”.

La respuesta de Melody a sus haters

Después de esa primera reacción, Melody Luz profundizó todavía más en lo que representa para ella el heels dance y explicó por qué ese estilo ocupa un lugar tan importante en su vida. “Lo bien que hace y lo poco y nada que te debería importar lo que hacemos con nuestros cuerpos”, escribió, dejando en claro que no piensa pedir permiso para disfrutar de su arte ni para habitar su sensualidad como quiera.

Melody Luz

En ese mismo descargo, Melody Luz fue todavía más personal y contundente al hablar del vínculo emocional que tiene con el baile. “Nunca me siento tan empoderada, poderosa y sexy como cuando bailo heels. Es más que un estilo de danza, de ésto aprendí mi valor, a correr riesgos, límites, a disfrutarme sin deberle nada a nadie”, escribió. Así, lo que empezó como una respuesta a los haters terminó transformándose en una defensa abierta de su cuerpo, su libertad y su manera de expresarse desde el baile.