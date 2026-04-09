Así fue el primer encuentro de Mercedes Funes y su esposo, Cecilio Flematti: un taxi, declaración de amor y arrepentimiento inmediato

Mercedes Funes recordó cómo fue el primer encuentro con su esposo, Cecilio Flematti, una historia que comenzó en un ámbito laboral y que con el tiempo se transformó en un vínculo sólido. El inicio estuvo marcado por coincidencias, invitaciones y momentos inesperados que dieron lugar a una relación que más tarde se consolidó en su vida personal.

De la primera declaración al arrepentimiento: Los detalles de la historia de amor de Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Mercedes Funes reveló detalles de la primera vez que ella y su actual esposo, Cecilio Flematti, se encontraron, un episodio que surgió en medio de su trabajo y que luego se convirtió en el comienzo de su relación. Entre invitaciones, gestos y frases directas, la actriz reconstruyó cómo se dio el inicio de una relación que terminó marcando un camino en común.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

En las últimas horas, la destacada artista dio una entrevista con Puro Show (El Trece), donde dio detalles del inicio de su relación con el periodista. Lejos de un romance convencional, lo reconstruyó como una historia que empezó de manera lenta, con idas y vueltas, y un momento clave que terminó de dejarla descolocada.

El primer encuentro se dio en un ámbito laboral en 2018, cuando Cecilio Flematti la invitó a su programa de radio. Aunque ambos se movían desde hacía años en el medio, nunca se habían cruzado. “Me senté en su mesa y me sorprendió lo lindo que es”, recordó. En ese momento, cada uno estaba en situaciones personales distintas: “Yo estaba soltera, él estaba resolviendo cuestiones”.

Según explicó la actriz, pasó más de medio año hasta que volvieron a coincidir. El periodista insistió en invitarla nuevamente a su programa, esta vez con más determinación. “Me volvió a invitar muy insistentemente, fue muy caballero, eso me gustó”, destacó. La insistencia marcó un segundo acercamiento que resultó decisivo para continuar su relación.

La directa frase con la que Cecilio Flematti impactó a Mercedes Funes

Tras esa segunda entrevista en la que Mercedes Funes y Cecilio Flematti se vieron en el programa de radio, se produjo el momento que cambió todo. Mientras la actriz esperaba un auto de la producción para irse, el conductor decidió acompañarla y lanzó una frase que la sorprendió: “Vos sabés que yo muero por vos, ¿no?”.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Por su parte, la artista confesó que se quedó paralizada y respondió con incomodidad, sin saber cómo interpretar esas palabras. Al subir al auto, volvió a pensar en lo que le había dicho el locutor y minutos después recibió un mensaje de él, reafirmando su interés en conocerla. Ese gesto abrió la puerta a un intercambio de mensajes que se extendió durante varios meses.

Además, Mercedes Funes recordó que durante todo ese tiempo decidió mantener cierta distancia con Cecilio Flematti. “Ahí empezó un ida y vuelta de mensajes que se la hice larga, unos meses después acepté y fuimos a tomar algo. Me tenía que hacer rogar”, agregó. Finalmente, aceptó la invitación y ese encuentro informal selló el inicio de la relación.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Mercedes Funes contó cómo fue el primer encuentro con su esposo, Cecilio Flematti, una historia que comenzó en 2018 dentro de un ámbito laboral y que con el tiempo se transformó en un vínculo duradero. El inicio estuvo marcado por coincidencias, invitaciones y una frase inesperada que abrió paso a un intercambio de mensajes que se extendió durante meses.

VDV