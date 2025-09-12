¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el viernes con mucha pila, pero ojo con querer hacer todo de golpe. Bajá un cambio, que la ansiedad te puede jugar en contra. A la tarde, buena noticia en lo laboral o de guita.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo te va a pedir descanso, aunque la agenda diga otra cosa. Si podés, date un gustito gastronómico, que eso siempre te levanta el ánimo. Una charla con alguien cercano te abre la cabeza.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para meter reuniones, llamadas y contactos. Estás con la lengua filosa, usala a favor y no para discutir. Puede surgir un plan nocturno improvisado que te saque una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El viernes te trae un poquito de nostalgia, pero no te encierres en eso. Buen momento para ordenar temas de plata o de la casa. Si dejás de darle vueltas a algo, aparece la solución sola.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a estar en el centro de la escena, te guste o no. La gente te busca, te pide consejo o simplemente quiere estar cerca. No abuses de tu brillo: escuchá también al otro. Noche con mucha chispa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Se activa el modo eficiencia: resolvés rápido y sin vueltas. Eso sí, no te vuelvas demasiado crítico con vos o con los demás. El viernes puede cerrarte con un plan tranquilo que te recargue energías.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía del día te empuja a socializar. Si tenés una salida, va a estar más divertida de lo que imaginabas. Cuidado con los excesos, que el cuerpo después te pasa factura..

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Se mueven temas de laburo o estudios, pero también las emociones: alguien puede decirte algo que te toca de lleno. Canalizá bien esa intensidad, no todo es blanco o negro.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El viernes te despierta las ganas de cortar la rutina. Puede aparecer un plan de viaje o escapada, aunque sea chiquita. La risa va a ser tu mejor medicina: buscá gente que te haga bien.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día de responsabilidades, pero también de recompensas. Algo que estabas esperando se empieza a destrabar. La clave es no aislarte: compartí lo que te pasa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas fluyen con todo, sobre todo en lo creativo. Te conviene anotar, porque puede salir un proyecto nuevo. En lo afectivo, alguien te sorprende con una actitud inesperada.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para

El viernes te pone sensible, pero ojo, porque esa sensibilidad también puede ser intuición. Prestá atención a tus corazonadas. La noche pinta para compartir algo íntimo con alguien especial.