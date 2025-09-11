Quién es el padre de Vicente, el hijo de la Negra Vernaci que acaba de cumplir 23 años

Vicente, el hijo de la Negra Vernaci, acaba de cumplir 23 años y su recorrido familiar volvió a ocupar espacio en los medios. Durante largo tiempo se creyó que Luciano Castro era parte de su familia directa, pero esa idea no corresponde con la realidad. El verdadero vínculo que lo une al actor es otro, y la identidad de su padre biológico tiene un recorrido distinto al que muchos imaginaban.

La reconocida locutora siempre se mostró reservada con su intimidad, pero en algunas ocasiones compartió en entrevistas detalles sobre su vida, su hijo y el fuerte vínculo que tienen. El piloto es fruto de una pasada relación de la periodista con Martín Bonavetti, un profesional vinculado al mundo del entretenimiento.

Según se conoció, el productor se desempeñó durante un tiempo como director artístico de Canal 7 y comenzó su vínculo con la Negra Vernaci en 1999. Tres años después, en septiembre de 2002, nació Vicente, el único hijo de la conductora. Al tiempo, la pareja decidió separarse por diferencias irreconciliables, pero ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar del joven de, ahora, 23 años.

A lo largo de los años, la conductora hizo algunas referencias sobre su maternidad y sobre la decisión de formar una familia en ese momento de su vida. En entrevistas, mencionó que ser madre fue una elección consciente y que, aunque no fue un camino sencillo, se sintió acompañada por quienes la rodeaban. A su vez, habló de la relación con Martín Bonavetti, donde aclaró que, a pesar de sus diferencias, lograron mantener una convivencia respetuosa por su hijo.

Al igual que su padre, Vicente prefirió mantener un perfil bajo, alejado de las cámaras; aunque la Negra Vernaci, su madre, es una reconocida figura, él optó por un camino distinto. En los últimos años estudió ingeniería y, al igual que su tío Nunzio Vernaci, participa en competencias de rally, una actividad que lo conecta con la velocidad y la mecánica.

Durante mucho tiempo, los seguidores de la locutora sostuvieron que Luciano Castro podría haber sido el padre del joven, sobre todo por su pasada relación que inició en 2005 y finalizó en 2009. A pesar de la separación, el actor y el piloto mantienen una relación cercana, marcada por la complicidad y la compañía mutua.

VDV