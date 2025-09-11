Wanda Nara cada vez más cerca de Jesica Cirio: la foto que confirmaría su vínculo con Martín Migueles

Wanda Nara se volvió centro de atención mediática, cuando rumores de un nuevo romance comenzaron a aparecer a su alrededor. La conductora habría apostado al amor nuevamente, con un socio de Elías Piccirillo, el exesposo de Jesica Cirio. De esta manera, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a vincular a ambas mujeres, y se dio a conocer una foto que confirmaría esta unión que ambas mantienen, al igual que la nueva pareja formada con el empresario.

La foto que vincula a Wanda Nara con Jesica Cirio y Martín Migueles

Wanda Nara y Jesica Cirio son dos de las celebridades más observadas por las redes sociales y los medios de comunicación, por las diversas polémicas en las que se vieron vinculadas. Mientras que la conductora está en una guerra legal con Mauro Icardi, la modelo se robó la atención del ojo mediático por su separación con Elías Piccirillo, luego de que él fuera acusado de estafa. En este contexto, ambas habrían comenzado a recorrer los mismos círculos, tras una nueva relación romántica.

Wanda Nara habría sido observada junto a Martín Migueles, uno de los socios de Piccirillo, y con quien ella habría comenzado una historia de amor. Rápidamente, la conductora y la modelo fueron vinculadas y muchos usuarios comenzaron a observarlas en detalle. Fue así que Juariu descubrió varias fotografías, que confirmaría que Nara habría dado un gran paso en su vida romántica y personal, acercándose cada vez más a donde estuvo Cirio.

En su cuenta de Instagram, la periodista compartió diversas imágenes de ambas mujeres y apuntó que la casa en donde vivía Wanda era muy parecida a la que era de Jesica, y donde ahora se hospeda Martín Migueles. "¿Podría ser, no? Es parecida. Voy a seguir investigando", escribió en diversas historias. En las mismas destacó el diseño de las ventanas, al igual que el paisaje que se veía en el fondo, y la pileta, con unas plantas que podrían ser las mismas donde antes entrenaba Cirio.

El vínculo de Jesica Cirio y Wanda Nara

Por el momento, ninguna de las dos protagonistas se refirió al respecto, y la propia Wanda Nara guardó silencio sobre su presente romántico. La conductora compartió en diversas ocasiones que ella se está construyendo su "casa de los sueños" en un lujoso barrio privado; sin embargo, muchos usuarios apuntaron que, en el mientras tanto, podría estar conviviendo algunos días con la que sería su nueva pareja, y socio del ex de Jesica Cirio. Por su parte, la modelo se mudó con su hija y se mantuvo alejada del complicado presente de Piccirillo, remarcando que ella no tenía nada que ver con las estafas de las que es acusado.

