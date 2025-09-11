Cecillia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala y Paola Barrientos arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Netflix vuelve a destacar una producción argentina con Crímenes de familia, una película que reúne a Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala y Paola Barrientos en un relato íntimo y sostenido. La historia se instala entre las más vistas de la plataforma, con un enfoque que combina vínculos familiares, decisiones complejas y actuaciones precisas.

Netflix vuelve a destacar una producción nacional con Crímenes de familia, una película argentina que reúne a Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala y Paola Barrientos en un relato íntimo y sostenido. La historia, dirigida por Sebastián Schindel, se posiciona entre las más vistas de la plataforma y reafirmael interés por el cine local.

En la producción, la trama gira en torno a Alicia e Ignacio, un matrimonio de clase alta que enfrenta dos procesos judiciales que involucran directamente a su hijo. Mientras el padre asume los hechos con resignación, la madre decide intervenir con determinación. El relato se desarrolla en un entorno doméstico, donde los vínculos, las tensiones cotidianas y las decisiones personales marcan cada paso.

Cecilia Roth interpreta a la mamá que se enfrenta a una situación límite. Su actuación se apoya en la contención y en los gestos mínimos, sin necesidad de grandes despliegues. Miguel Ángel Solá acompaña con una presencia sólida, encarnando a un hombre que observa los acontecimientos desde una posición más distante. Ambos construyen una pareja que transita el conflicto desde lo íntimo.

Por su parte, Sofía Gala, Benjamín Amadeo y Paola Barrientos completan el elenco con interpretaciones que aportan profundidad y matices. La hija de Moria Casán da vida a la exesposa del hijo del matrimonio, mientras la actriz encarna a una profesional que acompaña parte del proceso. Sus personajes se integran con naturalidad al núcleo dramático.

La película aborda temas como la violencia de género, la desigualdad y las dinámicas familiares, sin caer en dramatizaciones burdas. El guion, inspirado en hechos reales, se sostiene por su estructura clara y por una puesta en escena que prioriza la intimidad. La ambientación, centrada en espacios domésticos, refuerza el tono sobrio del relato; la cámara logra acompañar cada paso sin entorpecer la escena.

El estreno original de la producción fue en 2020, pero su llegada a Netflix volvió a posicionarla entre las más vistas. Crímenes de familia recibió el apoyo de organizaciones internacionales por su enfoque sobre temas sociales. La dirección de Schindel se caracteriza por una mirada precisa, que evita los lugares comunes y se enfoca en mostrar las tensiones.

La participación de Cecilia Roth reafirma su lugar como referente del cine argentino. Su interpretación se destaca por la naturalidad y por la forma en que transmite las emociones sin exageraciones. Por su parte, Miguel Ángel Solá acompaña con una actuación contenida y bien argumentada, mientras Sofía Gala y Paola Barrientos aportan frescura y precisión a la escena.

