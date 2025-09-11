Alberto Cormillot habló de la depresión que sufrió al descubrir que su esposa lo engañaba

Alberto Cormillot es uno de los médicos y locutores más observados en los medios de comunicación, por su experiencia en la radio y su forma de comunicar diferentes temas de salud. Sin embargo, él no duda en contar también lo que sufrió en su vida y cómo logró superarlo. En las últimas horas, reveló un episodio de depresión que tuvo a sus 40 años, y que se desató luego de haber descubierto que su ex esposa lo engañaba.

Alberto Cormillot

La depresión de Alberto Cormillot tras el engaño de su esposa

Alberto Cormillot es una de las celebridades más reconocidas de los medios de comunicación. Su participación en diversos programas y su explicación sobre diferentes temas de la salud lo posicionaron como uno de los comunicadores más observados por los usuarios, quienes no dudan en darle un lugar de importancia entre los medios. Hace unas semanas, celebró sus 87 años, junto a su esposa Estefania Pasquini y a sus seres queridos. Sin embargo, en las últimas horas, reveló un duro momento que pasó en su vida.

Alberto Cormillot y su familia

En ocasiones anteriores, el médico había contado que sufrió depresión cuando tenía 40 años. Con sus conocimientos, no duda en revelar la fuerte relación entre el cuerpo y la depresión, al igual que los diferentes consejos para afrontarla, como la importancia de proyectos, actividad física, contacto con la naturaleza, relaciones sociales, equilibrio en la alimentación y la práctica de mindfulness. Sin embargo, esto lo aprendió, además, de su experiencia personal, que lo atravesó con su exesposa.

En Todo Pasa, el programa de Urbana Play, se sinceró con los presentes y comenzó: "Cuando tuve 40 años tuve una depresión que me duró seis meses. Hasta ese momento, la felicidad para mí eran momentos". De esta manera, le preguntaron qué había ocurrido en su vida para que sufriera esta situación, y él reveló: "Mi mujer me había jorobado, la pesqué con otro. Me comí un garrón, no tenía ganas de despertarme. Me deprimía verme". Finalmente, y con tiempo transcurrido, expresó: "Mi definición de felicidad es levantarme a la mañana".

Los usuarios en redes sociales y seguidores del médico no tardaron en hacer viral la noticia, al mismo tiempo que comentaron sobre lo vivido por él. Alberto Cormillot es una de las celebridades más escuchadas y seguidas de la televisión y radio argentino. Sin dudarlo, cuenta de sus experiencias personales, al mismo tiempo que explica cómo logró superarlas con el correr del tiempo. En este caso, decidió revelar de su depresión y cómo lo ayudó a cambiar su percepción de la felicidad.

A.E