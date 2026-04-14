Se filtró la primera foto de Wanda Nara y Maxi López en su novela: "El galán"

Wanda Nara dio un paso más en su carrera y protagonizó su primera ficción, un proyecto que ya genera expectativa por su formato y por la historia que promete contar. Se trata de una serie pensada en formato vertical para plataformas digitales, inspirada en su propia vida y en los episodios más mediáticos de su historia personal.

Wanda Nara

En ese contexto, la empresaria compartirá escena con Maxi López, quien forma parte del elenco como coprotagonista. La ficción, que incluiría romance, conflictos y guiños al recordado “Wandagate”, busca trasladar a la pantalla una narrativa que el público ya conoce, pero ahora desde una nueva perspectiva.

El nuevo proyecto de Wanda Nara y Maxi López

En medio de las grabaciones, Wanda Nara sorprendió al publicar una imagen junto a Maxi López desde el detrás de escena. En la foto se los ve sonrientes, relajados y en un clima de complicidad que no pasó desapercibido.

Wanda Nara y Maxi López

Sin embargo, lo que terminó de llamar la atención fue el mensaje que acompañó el posteo: “El galán”, escribió la mediática, etiquetando a su ex. El gesto rápidamente generó repercusión, no solo por la historia compartida entre ambos, sino también por el contexto en el que se da: trabajando juntos en una ficción basada, en parte, en su propio vínculo.

La participación de Yanina Latorre

El proyecto no solo reúne a Wanda Nara y Maxi López, sino que también suma otras figuras del espectáculo. Entre ellas, Yanina Latorre, quien sorprendió al confirmar su participación en la ficción. A través de sus redes sociales, la panelista compartió imágenes y videos desde el set, donde se la vio con libreto en mano y rodeada del equipo de producción.

Wanda Nara junto a Yanina Latorre

Además, en algunos de los clips se la pudo ver interactuando con Wanda Nara en un clima distendido, lo que refuerza la idea de que la serie combinará ficción con elementos de la vida real. Este cruce entre lo personal y lo narrativo no solo potencia el interés del público, sino que también anticipa una propuesta cargada de guiños y complicidades.