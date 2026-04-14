Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer compartieron un plan tan simple como tentador: una merienda en uno de los locales de Maru Botana que rápidamente despertó antojo en redes sociales. Fue la exprotagonista de "Las Estrellas" quien mostró el encuentro a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver no solo la complicidad entre amigas sino también el costado más dulce de la salida.

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer merendaron en lo de Maru Botana

“Así se pide un postre”, escribió Marcela Kloosterboer, en un guiño divertido que acompañó el momento más esperado: la llegada de una imponente torta que se llevó todas las miradas. Fiel al estilo de la cocinera, la elección no pasó desapercibida.

Se trató de una torta húmeda de chocolate, con discos de chocolate rellenos de crema, dulce de leche y frutos rojos. Una combinación clásica pero irresistible, que destaca por su intensidad y su equilibrio entre lo dulce y lo ácido. La presentación, abundante y cuidada, volvió a confirmar por qué el sello Maru Botana es sinónimo de mesas dulces tentadoras.

Agustina Cherri

En el video, se puede ver a las actrices relajadas, disfrutando de una merienda descontracturada, lejos de los sets de grabación y los compromisos laborales. Entre risas y comentarios, el postre se convirtió en el gran protagonista de la tarde.

La relación entre Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer nació en 1998 y se volvió inseparable. Ambas crecieron en el medio artístico y, con los años, consolidaron una amistad que suele reflejarse en redes sociales con este tipo de salidas. Esta vez, eligieron uno de los espacios gastronómicos de la pastelera, donde la propuesta combina lo casero con una estética cuidada y porciones generosas.

Como era de esperar, el posteo generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, que no tardaron en comentar y replicar la escena. Es que cuando se trata de chocolate, dulce de leche y una buena compañía, la ecuación es infalible.