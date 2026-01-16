¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El viernes te encuentra con mucha energía, pero ojo con irte de boca. No todo se resuelve a los empujones. Elegí bien tus batallas y guardá fuerzas para el fin de semana.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Buscás calma y estabilidad, y hoy podés encontrarla en lo simple. Un plan casero o una charla tranquila te va a ordenar la cabeza. No te apures a decidir algo importante.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para comunicarte y aclarar malentendidos. Si algo te viene dando vueltas hace días, hoy es el momento de decirlo. La honestidad te va a aliviar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. No te tomes todo tan personal. Hacer una pausa y cuidar tus tiempos va a ser clave para cerrar la semana con equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El viernes te pide bajar un poco el ego y escuchar más. Una opinión ajena puede aportarte algo valioso. Si soltás el control, el día fluye mucho mejor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés ganas de ordenar todo antes de desconectar. Está bien, pero no te exijas de más. Permitite terminar la semana sin tanta autoexigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buen día para vínculos y encuentros. Alguien puede sorprenderte con una propuesta distinta. Decí que sí sin pensar tanto: necesitás salir de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada y emociones intensas. Si algo no te cierra, confiá en lo que sentís. Ideal para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El cuerpo te pide movimiento y aire. Un plan espontáneo o una escapada, aunque sea corta, te va a renovar. No te quedes encerrado si podés evitarlo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Cerrás la semana con foco en lo laboral o lo económico. Está bien, pero acordate de disfrutar lo que lograste. Date un gusto sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Te sentís más creativo y con ganas de hacer algo distinto. Aprovechá esa energía para proponer, innovar o animarte a algo nuevo. Buen día para decisiones personales.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El viernes invita a bajar revoluciones y escuchar lo que necesitás vos. Un momento de soledad o introspección te va a hacer bien. No te cargues con problemas ajenos.