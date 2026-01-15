Así es el patio de juegos de Marco, el hijo de Sol Pérez: juguetes Montessori, mini pelotero y muchos peluches

Sol Pérez mostró el patio de juegos que armó para su hijo Marco, un espacio pensado para estimular, contener y acompañar cada etapa de su crecimiento. La conductora y abogada compartió el tierno momento a través de sus historias de Instagram, donde se la ve jugando en el living comedor junto a su pareja, Guido Mazzoni, y su bebé, rodeados de juguetes coloridos y propuestas de inspiración Montessori.

Así es el patio de juegos de Marco, el hijo de Sol Pérez

Lejos de un cuarto infantil tradicional, Sol Pérez y Guido Mazzoni decidieron integrar el área de juegos al living comedor, transformándolo en un verdadero patio indoor. Allí, Marco se mueve con libertad entre distintos objetos diseñados para estimular la motricidad, la curiosidad y el aprendizaje autónomo, uno de los pilares del método Montessori, cada vez más elegido por familias jóvenes.

En el video se destacan varios elementos clave. Uno de ellos es un caminador Montessori, fundamental para acompañar los primeros pasos del bebé, reforzar el equilibrio y fomentar la independencia. Además, un detalle que llamó la atención fue un que la estructura de madera tiene números calados, ideal para el reconocimiento temprano de formas y cifras.

En las imágenes también se deja ver un cubo de actividades multicolor, con dibujos y texturas que invitan a explorar con las manos, y un gimnasio plegable con ilustraciones de animales, ideal para el juego sensorial.

Marco junto a Sol Pérez y Guido Mazzoni

El espacio se completa con un mini pelotero, perfecto para estimular la coordinación. Además, cuenta con pelotas y cubos de colores para favorecer el agarre y libros, pensado para las primeras aproximaciones a la lectura. Entre los favoritos de Marco aparecen varios peluches, incluidos animalitos, y una caja al fondo con más juguetes, lo que refuerza la idea de un entorno lúdico y cálido.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

De esta manera, el video refleja no solo el cuidado en la elección de los juguetes, sino también un momento íntimo y familiar. Sol Pérez y Guido Mazzoni acompañan activamente el juego de su hijo, reforzando el vínculo y mostrando cómo el juego compartido es tan importante como los objetos en sí. Un patio de juegos pensado con amor, funcionalidad y una clara mirada puesta en el desarrollo integral de Marco.