Después de 15 años, se separaron Juliana Awada y Mauricio Macri

Juliana Awada y Mauricio Macri se separaron después de 15 años juntos y una hija en común, Antonia. Si bien la decisión habría sido tomada hace aproximadamente una semana, la noticia trascendió este domingo 11 de enero y rápidamente generó impacto tanto en el ámbito político como en el social.

Se separaron Juliana Awada y Mauricio Macri

Después de más de una década y media de relación, la empresaria textil y el expresidente pusieron punto final a una historia de amor que comenzó de manera inesperada y que durante años se mostró como una de las parejas más sólidas del país. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la separación, aunque el distanciamiento ya sería definitivo.

Juliana Awada y Mauricio Macri

Si bien pasaron la Navidad en familia, la decisión de separarse había sido tomada antes de las fiestas. A fines de 2024, la pareja había enfrentado rumores de crisis que ambos se encargaron de desmentir. Sin embargo, este domingo 11 de enero se conoció la ruptura.

Un día antes de que se conociera la noticia, Juliana Awada se mostró acompañada por su familia en la Patagonia. A través de sus redes sociales, compartió imágenes navegando por los lagos del sur y disfrutando de los paisajes naturales, sin hacer referencia directa a la situación personal que atraviesa.

Juliana Awada y Mauricio Macri

La historia de amor de Juliana Awada y Mauricio Macri

La historia de amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en septiembre de 2009 en el exclusivo gimnasio Ocampo Wellness Club, en Barrio Parque. Por entonces, él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 50 años, mientras que ella tenía 35. Tras un flechazo inmediato, una escapada de fin de semana a Tandil terminó de consolidar la relación.

Luego de varios meses de noviazgo, comenzaron a convivir y formalizaron la pareja. El 16 de noviembre de 2010 se casaron por civil en Costa Salguero, en una ceremonia emotiva y privada, seguida por una gran fiesta en la estancia La Carlota, en Tandil, rodeados de familiares, amigos y figuras públicas.

Juliana Awada y Mauricio Macri junto a Antonia

Un año después, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia, la única hija en común, que selló la construcción de una familia ensamblada junto a los hijos previos de ambos.