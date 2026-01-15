Adiós a las cocinas abiertas: Natalia Oreiro sigue la nueva tendencia de decoración del 2026

Natalia Oreiro se suma a la tendencia de decoración del 2026, diciéndole adiós a las cocinas abiertas, mostrando un espacio que combina estilo rústico y detalles elegantes. El ambiente transmite una atmósfera íntima y hogareña, con materiales nobles y tonos suaves que refuerzan la identidad protagónica del espacio dentro de su casa.

Natalia Oreiro impresionó a todos con su cocina estilo campestre con detalles elegantes

Natalia Oreiro marca presencia en la nueva tendencia de decoración del 2026 con el adiós a las cocinas abiertas, eligiendo un ambiente cerrado que refleja intimidad y un aire campestre. La propuesta se distingue por la calidez de la iluminación y la continuidad de elementos tradicionales que aportan carácter al espacio.

Natalia Oreiro

La reconocida actriz compartió en sus redes sociales un video donde se la puede ver cocinando junto a su hijo en su casa. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la perfecta decoración del espacio, creando una atmósfera íntima y hogareña, con un aire campestre y clásico que se distingue de otras propuestas.

La cocina de Natalia Oreiro está dominada por materiales nobles y tonos suaves, con una mesa de madera como protagonista, vestida con un mantel cuadrillé en verde y blanco, un guiño directo al estilo rural europeo. Sobre la mesa se destacan piezas de vajilla clásica con guardas florales verdes, que refuerzan una estética atemporal y familiar.

Natalia Oreiro

En las imágenes se puede apreciar una mesada en tono claro donde se encuentran distintos electrodomésticos que mantienen el estilo. Cuenta con ventanales de gran tamaño que permiten el ingreso de luz natural constante y otorgan una vista privilegiada del gran jardín de la modelo, donde se ve una amplia variedad de plantas y flores.

La cocina de Natalia Oreiro marca una tendencia que vuelve a ganar espacio

Durante la primera parte del siglo XXI, las cocinas abiertas se convirtieron en símbolo de modernidad y funcionalidad. Integrándose al comedor o salín, estos ambientes ofrecían un espacio social donde cocinar y compartir se daban en simultáneo. Sin embargo, en el último tiempo, esta tendencia comenzó a perder fuerza, dando paso a un nuevo concepto con espacios independientes.

Natalia Oreiro

En este contexto, Natalia Oreiro compartió en sus redes sociales imágenes que reflejan precisamente este cambio. Su elección de un espacio cerrado, con mesa de madera y vajilla clásica, se alinea con la preferencia creciente por ambientes más íntimos y autónomos. La tendencia actual busca recuperar la individualidad de las estancias, alejándose del concepto de integración total.

El regreso de las cocinas cerradas responde también a una necesidad de orden y privacidad. La propuesta de la intérprete uruguaya, con iluminación natural y detalles rústicos, muestra cómo este tipo de espacios pueden ser acogedores y funcionales al mismo tiempo. La tendencia no se limita a recuperar un estilo clásico, sino que lo reinterpreta con detalles que aportan personalidad.

Natalia Oreiro sigue la nueva tendencia de decoración del 2026 con el adiós a las cocinas abiertas, mostrando un estilo que recupera la intimidad y la calidez. Su elección de materiales rústicos, detalles clásicos y una atmósfera hogareña reforzó una propuesta que se integra a la moda que vuelve a ganar protagonismo en el interiorismo.

VDV