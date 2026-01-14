Así es la casa en Nordelta de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: arquitectura toscana, baño recién remodelado y pileta de diseño curvo

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira sellaron su historia de amor con la llegada de su hijo Beltrán, quien ya cumplió su primer año de vida. Desde entonces, la pareja transita una etapa plena, disfrutando de la crianza y de los momentos compartidos en familia en su lujosa casa. Si bien cuidan su intimidad, de vez en cuando eligen abrir las puertas de su hogar a través de las redes sociales, donde dejan ver algunos rincones de la residencia y escenas cotidianas.

Rodeada de naturaleza y funcional: así es la casa de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira poseen una casa soñada en Nordelta, una de las zonas más exclusivas y buscadas de Buenos Aires. Rodeada de naturaleza y con amplios espacios, la propiedad refleja un estilo sofisticado que combina confort, diseño y mucha personalidad.

La residencia está inspirada en la arquitectura toscana, con claros guiños medievales que se perciben en las líneas sólidas, los volúmenes contundentes y los materiales nobles. Sus techos altos, los detalles en piedra y una cuidada integración con el entorno hacen que la casa tenga un aire europeo, elegante y atemporal, sin perder funcionalidad.

Uno de los grandes protagonistas del hogar es la impresionante piscina de diseño curvo, pensada como el corazón social de la casa. Es lo primero que se aprecia en su exterior y el sitio más solicitado por Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para relajarse, refrescarse y vivir una tarde soleada con total tranquilidad. Su forma refuerza la sensación de oasis privado como también la vegetación que la rodea.

En el interior, cada ambiente fue pensado al detalle. Recientemente, la pareja remodeló uno de los baños principales, apostando por una estética moderna y minimalista. La paleta de tonos neutros con predominio de beige, negro y blanco generó una atmósfera serena, mientras que las líneas limpias y los revestimientos contemporáneos elevan el espacio a un nivel de spa. Sus espejos verticales, sus estantes, su iluminación fría y su bañera es lo que más se destaca en este ambiente. "Amo, más lindo de lo que lo soñé", escribió Coni Mosqueira al ver un clip de su baño terminado.

La casa también posee un espacio dedicado al entrenamiento de fuerza y al tiempo de ocio. Tanto el periodista como la modelo siguen una vida saludable, por lo que no dudaron en crear este rincón para poder ejercitarse sin tener que salir de su vivienda e ir a un gimnasio. Su decoración es simple: paredes blancas, piso gris y puerta de vidrio con marco de madera. Sin dudas, las pesas y la increíble vista son las protagonistas de este sector.

Además, la residencia cuenta con una oficina con escritorio de madera, sillas cómodas y una gran biblioteca. La misma se caracteriza por ser amplia y luminosa gracias a los enormes ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante el día. Allí, Alejandro Fantino pasa gran parte del día ya sea leyendo como también preparándose para sus compromisos laborales.

Alejandro Fantino y su hijo Beltrán

Estilo clásico y el gris como protagonista: la tierna habitación de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

La habitación de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, que fue decorada previamente a su llegada, se destaca por su diseño clásico, delicado y funcional. Tal como se observa en la imagen, el cuarto del pequeño posee una base neutra con blancos y grises suaves. Asimismo, una pared intervenida con formas de nubes, que aporta un toque lúdico y soñador, y muebles de líneas simples como la cuna y la cómoda.

La habitación de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

La decoración elegida para este cuarto refuerza el estilo minimalista de la casa. Aunque sí posee pequeños detalles como osos de peluches y materiales textiles que invitan al descanso y a jugar en los primeros años de vida. Sus pisos de cerámica, sus cuadros de madera con animales y un enorme ventanal frente a la cuna son otras de las cosas que se ven en la dulce postal.

La habitación de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Así es el casa en Nordelta de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: arquitectura toscana, un baño recién remodelado y una pileta de diseño curvo que se lleva todas las miradas. Un hogar que refleja el equilibrio perfecto entre lujo, modernidad y vida familiar en una de las zonas más exclusivas.