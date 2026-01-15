El nuevo contrato de Mauro Icardi que ata a la China Suárez a Turquía hasta 2028

En medio de rumores y especulaciones sobre su futuro profesional y personal, Mauro Icardi estaría cerca de cerrar un nuevo contrato con el club Galatasaray que no solo define su permanencia deportiva, sino que también consolida su vida en Turquía junto a la China Suárez. Según informaron los medios turcos Fanatik, Sabah y Fotomaç, las negociaciones avanzaron en las últimas semanas con una propuesta que extendería el vínculo del delantero argentino con el club hasta 2028.

La continuidad de Icardi en Estambul no es un dato menor: el futbolista se transformó en una de las figuras del equipo y en un ídolo de la hinchada, lo que llevó a la dirigencia a priorizar su renovación. En paralelo, la actriz acompaña este proceso y mantiene su residencia en Turquía, donde la pareja construyó una rutina lejos del ruido mediático argentino.

Mauro Icardi y la China Suárez posan juntos en Estambul mientras él sigue afianzado como figura del Galatasaray

Mauro Icardi y la propuesta del Galatasaray para extender su vínculo

De acuerdo a lo publicado por Fanatik, el nuevo acuerdo contempla un contrato por dos temporadas con opción a una tercera, lo que permitiría que Mauro Icardi continúe ligado al club al menos hasta mediados de 2028. El mismo medio señaló que, a diferencia de contratos anteriores, el salario fijo sería menor, aunque se compensaría con bonos por rendimiento, cantidad de goles y objetivos colectivos alcanzados.

Por su parte, Sabah detalló que el contrato incluiría cláusulas deportivas específicas que condicionan la activación del último año del vínculo, dependiendo del rendimiento del jugador y de la evaluación del cuerpo técnico. Esta modalidad busca garantizar un compromiso mutuo entre el club y el futbolista, en un contexto donde Galatasaray apunta a sostener su protagonismo tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Mauro Icardi, concentrado y en modo capitán, durante un partido clave del Galatasaray.

Mauro Icardi, la China Suárez y una vida que se consolida en Estambul

En este escenario, Fotomaç destacó que la renovación de Icardi también impacta directamente en su vida personal, ya que implica la continuidad de la pareja en Turquía. La China Suárez, que viaja con frecuencia pero mantiene base en Estambul, acompaña al futbolista en esta etapa y comparte en redes algunos momentos de su intimidad, desde celebraciones familiares hasta paseos por la ciudad.

Aunque hasta el momento no hubo anuncio oficial por parte del club, la prensa turca coincide en que el acuerdo está muy avanzado y que la firma sería cuestión de tiempo. De concretarse, Mauro Icardi no solo seguirá siendo una de las figuras del Galatasaray, sino que también reafirmará un proyecto de vida que incluye a la China Suárez y una estadía prolongada en Turquía, al menos hasta 2028.