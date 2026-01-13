El verdadero motivo por el que Eugenia Tobal no está en el repechaje de MasterChef Celebrity

Este lunes comienza el repechaje de MasterChef Celebrity. Una instancia en la que los participantes eliminados tendrán la posibilidad de regresar a la competencia. Sin embargo, no todos los que quedaron afuera optaron por esta nueva oportunidad. Uno de las ausencias más rutilantes fue, sin dudas, la de Eugenia Tobal, que dijo no a la posibilidad que le brindó la producción.

El conflicto de Eugenia Tobal con Germán Martitegui

Semanas antes de que Eugenia Tobal abandonara la competencia, fueron muchos los rumores que se conocieron sobre una supuesta mala relación con Germán Martitegui. Una vez que su eliminación se confirmó, esas predicciones parecieron tomar otro tinte.

Eugenia Tobal.

Ante esta catarata, la propia Eugenia Tobal se encargó de intentar bajar la intensidad y la polémica a lo sucedido, aunque no lo logró del todo. En parte porque nunca terminó de negar su mala relación con el chef, sino que en su lugar justificó su manera de recibir las devoluciones. Y, segundo, porque rápidamente se confirmó que no iba a estar en el repechaje. Un hecho que sentenció definitivamente la cuestión.

Los motivos por los que Eugenia Tobal se bajó del repechaje

Sin embargo, aunque todo lo sucedido puede haber despertado cierto malestar o inclinado la balanza a la decisión de no presentarse, también aparece otro motivo de peso en el horizonte que bien podría explicar la situación.

Eugenia Tobal es la flamante conductora de Escuela de cocina, el ciclo de canal 9 que antes conducía Jimena Monteverde. Un trabajo que ella misma anunció con mucha felicidad, que parece haber apostado fuerte por ella y que, entre otras cosas, significa su regreso a la conducción en la televisión.

Germán Martitegui y Eugenia Tobal protagonizaron varios cruces.

Si bien no sería la única participante con un programa en otro canal, como sucede con Susana Roccasalvo o Yanina Latorre, lo cierto es que el horario de Escuela de Cocina terminaría imposibilitando su participación en MasterChef Celebrity. Cabe recordar que el ciclo de Telefe tiene largas jornadas de grabación que se extienden durante casi todo el día.

En este contexto, no sería extraño que Eugenia Tobal haya priorizado el nuevo programa, cuya propuesta seguramente tendría sobre la mesa al momento de ser convocada a las grabaciones del repechaje. Después de todo, en caso de volver a la competencia de Telefe, no podría dedicarle el tiempo que se merece.

Eugenia Tobal en MasterChef.

De esta manera, Eugenia Tobal se convierte en una de las ausencias más importantes del repechaje de MasterChef Celebrity. Si bien sus cruces con Germán Martitegui y lo mal que le pasó en esas épocas juegan un papel fundamental, su nuevo trabajo también cumple un rol determinante a la hora de elegir darse de baja del programa.