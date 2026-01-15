Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: rodeada de guitarras, muebles llenos de zapatos y estilo contemporáneo

Lali Espósito vive un presente pleno, atravesado por el amor y la estabilidad. Luego de confirmar su compromiso con Pedro Rosemblat, la artista dejó ver un costado más íntimo de su vida, lejos de los escenarios y las cámaras, donde la pareja construyó un refugio que combina diseño, calidez y creatividad.

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La casa comparten Lali Espósito y Pedro Rosemblat esta ubicada en el exclusivo San Jorge Village Country Club, en zona norte. Se trata de una propiedad imponente, valuada en 2,1 millones de dólares, que funciona no solo como hogar, sino también como espacio de inspiración y trabajo para una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Una casa amplia, luminosa y de estética serena

La residencia de Lali Espósito cuenta con una superficie de 2.750 metros cuadrados y está pensada para priorizar la amplitud y la comodidad. Dispone de cuatro dormitorios, cinco baños, un quincho cerrado, un comedor formal y otro diario, ideales tanto para la vida cotidiana como para recibir amigos y familiares.

En cuanto al estilo, predominan los tonos neutros y una decoración contemporánea, donde el blanco, la madera y los colores suaves generan una atmósfera tranquila y sofisticada. Los muebles son modernos y minimalistas, elegidos con criterio, sin excesos, lo que refuerza una estética escueta pero elegante.

Un hogar repleto de música

Uno de los rincones más importantes de la casa de Lali Espósito es el estudio de grabación personal, ubicado en la planta alta. Allí, rodeada de guitarras, equipos de sonido y computadoras, la cantante trabaja en sus proyectos musicales y deja fluir su creatividad en un entorno completamente propio.

Además, la propiedad cuenta con dos vestidores: uno en el dormitorio principal y otro dentro del estudio. En los amplios placares se guardan zapatos de tacos imponentes y vestuarios llamativos que forman parte de su universo artístico. Tal como ella misma dejó trascender, muchas de esas prendas están destinadas exclusivamente a los shows y al mundo pop.

Así es el vestidor de Lali Espósito

El jardín completa la postal de este hogar de dos plantas, convertido en un verdadero oasis verde. Con su arquitectura contemporánea y su decoración cuidada, la casa que Lali Espósito comparte con Pedro Rosemblat no solo acompaña su presente sentimental, sino que también refleja su identidad artística y su manera de habitar cada etapa de su vida.