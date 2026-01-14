miércoles 14 de enero del 2026
ASTROLOGíA Hoy 00:01

Horóscopo de hoy, 14 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.


Horóscopo de hoy, 14 de enero de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te invita a pensar antes de actuar. Podés sentir cierta impaciencia, pero si bajás un cambio vas a evitar roces innecesarios. Ideal para ordenar prioridades.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa una conversación pendiente que puede traer alivio. Escuchá sin ponerte a la defensiva. Buen momento para dedicarte tiempo y disfrutar de algo simple.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil, pero no todo necesita resolverse hoy. Elegí bien tus palabras para evitar malentendidos. Una noticia te devuelve el entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. Apoyarte en alguien de confianza te va a ayudar a ver las cosas con más claridad. Día ideal para el hogar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de decir lo que pensás y está bien, pero cuidá las formas. Tu carisma abre puertas si lo usás con empatía. Buen día para propuestas nuevas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El orden te da calma. Aprovechá para cerrar temas pendientes y organizar la semana. No seas tan exigente con vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se presenta una oportunidad para equilibrar una relación. Decir lo que sentís puede traer armonía. Buen día para lo creativo y lo estético.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo oculto sale a la luz y te obliga a tomar una decisión. Confiá en tu intuición, pero evitá actuar desde el enojo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y cambio. Una propuesta distinta te saca de la rutina. Escuchá nuevas ideas antes de descartar opciones.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo y las responsabilidades pesan, pero el esfuerzo empieza a dar frutos. Permitite un descanso sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu mirada original aporta soluciones inesperadas. Buen día para charlas profundas y planes a futuro. Animate a proponer.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad está en alza. Canalizá lo que sentís a través del arte, la escritura o una charla sincera. Escucharte es clave.

