Maru Botana compartió su mejor receta de Vitel Toné para esta Navidad: “El que hacemos en casa”

Maru Botana es sinónimo de cocina casera, recetas familiares y platos que reúnen a todos alrededor de la mesa. Fiel a ese espíritu, la cocinera volvió a usar sus redes sociales para compartir uno de los clásicos más esperados de las fiestas argentinas. En esta oportunidad, publicó un video en su cuenta de Instagram preparando vitel toné, el plato estrella de la Navidad, y aclaró que se trata de la versión que hacen en su casa, heredada de su mamá y adaptada con algunos toques personales.

Maru Botana



La receta del vitel toné “como en casa”, según Maru Botana

Cada diciembre, Maru Botana suele sorprender a sus seguidores con ideas prácticas y sabrosas para las celebraciones de fin de año. Esta vez eligió el vitel toné, un infaltable en muchas mesas navideñas, y mostró paso a paso cómo lograr una salsa bien cremosa y llena de sabor. Antes de comenzar, explicó que no se trata de una receta rígida, sino de una versión familiar que se puede ajustar según gustos y costumbres, sin perder la esencia del plato tradicional.

Ingredientes

Para la salsa vitel (versión Maru):

- 200 g de atún

- 4 anchoas

- 1 taza de mayonesa

- 2 cucharadas de mostaza

- 1 cucharada de alcaparras

- 1/2 taza de crema de leche o queso crema

- 1/4 taza de jugo de limón

- 2 yemas de huevo

Para la carne:

Peceto (opción tradicional) u otra variante a elección

Preparación

En el video, Maru comenzó explicando cómo preparar la salsa, el corazón del vitel toné. En primer lugar, colocó en la procesadora el atún, las anchoas, la mayonesa, la mostaza, las alcaparras y las yemas de huevo. Procesó todos los ingredientes hasta integrarlos bien. Luego, agregó el jugo de limón y la crema de leche o el queso crema, según la versión elegida, y volvió a procesar hasta obtener una textura lisa, sedosa y bien cremosa.

Como tip personal, la cocinera aclaró que en su casa suelen usar queso crema, aunque señaló que la receta clásica lleva crema de leche y que ambas opciones funcionan perfectamente. “Queda espectacular de las dos maneras”, aseguró, alentando a cada uno a elegir según su preferencia.

La receta de vitel toné de Maru Botana

En cuanto a la carne, la chef recordó que lo tradicional es hervir el peceto y cortarlo en fetas bien finitas. Sin embargo, propuso darle una vuelta de rosca: sellarlo previamente o cocinarlo al horno para potenciar el sabor, y luego filetearlo con cuidado. Una vez lista la carne, recomendó servir el plato bien frío, con la salsa por encima, para que los sabores se asienten correctamente.

Con esta receta, Maru Botana volvió a reforzar la idea de que los platos más queridos son aquellos que se transmiten de generación en generación. Su vitel toné, simple pero lleno de historia, se presenta como una opción ideal para compartir en Navidad, manteniendo la tradición y sumando pequeños detalles personales que hacen la diferencia en cada mesa festiva.

F.A