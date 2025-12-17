El Turco Husaín contó detalles de su casamiento con Romina Ansaldo, pero un comentario de Wanda Nara lo dejó sin palabras: "Te arruinó"

En una nueva noche de las divertidas "olimpíadas" de MasterChef Celebrity (Telefe), el Turco Husaín sorprendió al revelar detalles íntimos de su futuro casamiento con Romina Ansaldo, boda que prometió concretar si logra consagrarse ganador del reality.

Mientras avanzaba en uno de los desafíos más difíciles del certamen, el actor comenzó a hablar del gran día y hasta adelantó quiénes se subirían al escenario para animar la fiesta. Sin embargo, un comentario inesperado de Wanda Nara logró descolocarlo por completo y cambió el tono del momento.

La desopilante escena se dio mientras el Turco Husaín debía realizar "jueguitos" con un palo de hockey. Mientras estaba concentrado en no perder el ritmo, Wanda Nara intentaba distraerlo con una serie de preguntas. Entre risas y conteos en voz alta, la conductora lanzó sin filtro: "¿Lo puedo distraer preguntándole por el casamiento?". Sin darle margen para esquivar el tema, fue directo al hueso.

"Lo estamos armando", respondió el exfutbolista, entre risas. Acto seguido, contó que La Joaqui se ofreció a tocar gratis en la boda y que Luck Ra también sería parte del show musical. Pero Wanda fue por más y lo dejó sin palabras al preguntarle si se casaría con división de bienes y hasta bromeó con un contrato prenupcial.

El comentario generó carcajadas en el estudio y dejó al Turco visiblemente sorprendido, quien no pudo continuar con el juego. Y la conductora fue letal: "¿Vos viste cómo te arruinó el tema de sólo pensar el prenupcial? Hiciste 70 jueguitos y menos mal que dijimos lo del prenupcial".

Turco Husaín

A pesar de no poder continuar con el juego, que involucró a todos los participantes de la noche de beneficios de este miércoles 17 de diciembre, el exfutbolista realizó una de las mejores actuaciones de la noche. Además, una vez más, Wanda Nara demostró que en MasterChef Celebrity no solo se cocina: también hay lugar para confesiones, promesas y preguntas incómodas en el momento menos pensado.

Quién es Romina Ansaldo, la novia del Turco Husaín

Romina Ansaldo saltó a la fama en 2014 al consagrarse ganadora de Amor a Prueba, el reality chileno que protagonizó junto a su entonces pareja, Pedro Astorga. El triunfo le permitió llevarse un premio millonario y una gran popularidad en el país trasandino. Tras varios años de relación, se separó y ella decidió regresar a la Argentina para reinventarse tanto a nivel personal como profesional.

Romina Ansaldo y Turco Hasaín

Ya instalada en su país natal, retomó su carrera como modelo y se volcó de lleno a proyectos vinculados al diseño, la asesoría de imagen y el maquillaje. Con el paso del tiempo, también se consolidó como creadora de contenido digital, donde comparte consejos de moda, lifestyle y escenas de su vida cotidiana. En paralelo, su presencia en pasarelas y desfiles reforzó su perfil profesional, mientras que en redes sociales logró construir una comunidad cercana y fiel.

En el plano personal, Romina Ansaldo encontró el amor junto a Claudio "el Turco" Husaín, con quien formó una familia. La pareja atravesó momentos difíciles, como la pérdida de un embarazo a los seis meses, pero no bajó los brazos y en julio de 2021 celebró la llegada de su hijo Mateo. Además, la modelo desarrolla su costado foodie a través de La Gira Gourmet, un proyecto gastronómico que comparte con amigas y que refleja su faceta más relajada y multifacética, combinando trabajo, maternidad y disfrute.