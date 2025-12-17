El nuevo negocio de Balthazar Gravier, el hijo de Valeria Mazza: inspirado en su madre, con la seña de su padre y sede en Madrid

En las últimas horas, el hijo mayor de Valeria Mazza, Balthazar Gravier, lanzó su propio negocio en Madrid, el cual fue anunciado por el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España. Al parecer, el joven de 26 años sigue los pasos de sus padres, encontrando una fuente de inspiración en la supermodelo y en el empresario. De esta manera, en el próximo 2026 le dará vida a la sociedad Finca Valeria SL.

El sueño de Balthazar Gravier que ya es un hecho

Hace unas semanas, Valeria Mazza había esbozado que estaba a punto de lanzar un nuevo emprendimiento que la tenía sumamente entusiasmada. "Tengo un proyecto nuevo… siempre un proyecto nuevo, siempre algo por aprender… Todo en la vida suma… y te sigue nutriendo", explicaba en Zodiac, el podcast de Vanitatis. En este marco habló de la ambición que la motivaba: "Y la idea es hacerlo de aquí para todo el mundo".

Valeria Mazza y Balthazar Gravier | Instagram

Ahora, estos anhelos comenzaron a materializarse: este martes 16 de diciembre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España publicó el registro de una nueva empresa a cargo de Balthazar Gravier, el primogénito de la modelo de alta costura. El mismo fue bautizado como Finca Valeria SL y consiste en la compraventa y alquiler de inmuebles que él mismo se encargará de gestionar.

Con una inversión de tres mil euros y con una fecha de inicio de actividades programada para el próximo 1 de enero de 2026, el joven da inicio a su faceta como empresario sacando a relucir su carga genética ya que su padre, es un referente a nivel mundial del ambiente de los negocios. Asimismo, quiso rendirle homenaje a su mamá ya que utilizó su nombre -Valeria- inspirándose no sólo en su versatilidad, sino también en su mansión homónima de Punta del Este.

Valeria Mazza y Balthazar Gravier | Twitter

Finca Valeria, un negocio familiar que se proyecta en el mundo

En diálogo con el medio antes citado, Valeria Mazza explicó: "Proyectos nuevos en ese país que nos gusta tanto. Balthazar trabaja y vive en Madrid, es ingeniero industrial y trabaja en un fondo que se dedica al Real State y está dando sus primeros pasos con varios proyectos. Fue campeón argentino y sudamericano de esquí". El apoyo familiar y la ambición de ir siempre por más, llevó a que Balthazar Gravier expanda las inversiones de su clan y coloque su propia sede en Madrid llevando con él el emblemático nombre de su casa de Uruguay dejando en claro su sentido de pertenencia y la unión con sus padres.

Respecto al lado empresarial, el mayor de los hijos del matrimonio Gravier-Mazza heredó las facultades de su papá en lo que respecta a los negocios. Tal es así que su imagen pública es sumamente reconocida en el Viejo Continente debido a su carrera como deportista, el lazo sanguíneo con la modelo de alta costura, como así también por sus conocimientos en finanzas.

Valeria Mazza y su Familia | Instagram

Cabe destacar que, de acuerdo con lo anunciado en el escrito, la inmobiliaria de Balthazar Gravier se encuentra ubicada en una zona céntrica súper exclusiva de la capital española, siendo él mismo el único socio y administrador. Con este nuevo proyecto a punto de ser lanzado al mercado, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier no sólo fija su propio perfil como empresario, sino que también saca a relucir sus conocimientos financieros, poniendo el nombre de su madre bien en alto.

