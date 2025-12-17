El motivo de la pelea de Gabriela y Ova Sabatini: faltazos a eventos familiares, un departamento y el cuidado de su mamá

Gabriela y Ova Sabatini enfrentarían un conflicto familiar que tiene como eje los faltazos a eventos, un departamento y el cuidado de su mamá. Los supuestos motivos fueron revelados durante el programa A la Tarde (América). Con el paso de los años, los desacuerdos se sumaron y consolidaron un distanciamiento que se refleja en la falta de vínculo entre ellos.

Los motivos que llevaron al distanciamiento de Gabriela y Ova Sabatini

Gabriela y Ova Sabatini atraviesan un distanciamiento marcado por ausencias en reuniones familiares, desacuerdos en torno a una propiedad y decisiones vinculadas al acompañamiento de su madre. Los supuestos motivos se conocieron en el programa A la Tarde (América), donde explicaron que distintos factores se fueron sumando hasta consolidar la falta de vínculo actual.

En las últimas horas, la información difundida por fuentes cercanas al entorno familiar, quienes se comunicaron con el programa que conduce Karina Mazzoco, señala que los desacuerdos se vinculan a ausencias en reuniones, diferencias en torno a una propiedad y criterios distintos sobre el cuidado de su madre, Betty.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Uno de los puntos mencionados como motivo de tensión es la reiterada ausencia de Gabriela Sabatini en encuentros familiares importantes. "La ausencia de Gabi en el casamiento de Oriana y Paulo fue un punto de quiebre para la familia", comentó Santiago Sposatto. Estas situaciones habrían sido interpretadas de distintas maneras, generando malestar y distancia entre ellos.

Otro aspecto señalado en torno al conflicto es un departamento familiar. Según lo trascendido, existirían diferencias sobre la administración o el uso de esa propiedad. No se habló de disputas legales ni de instancias judiciales, sino de "desacuerdos privados que no lograron resolverse en el ámbito familiar".

Oriana y Gaby Sabatini con Paulo Dybala

El tercer eje que se mencionó como parte del conflicto tiene que ver con el cuidado de la madre de Gabriela y Ova Sabatini. Se indicó que existirían diferencias de criterios respecto a cómo acompañarla y quiénes asumirían determinadas responsabilidades. "Como Gabi vivía en el exterior, quienes estaban al cuidado constante de Betty eran Ova y Cathy. Betty llegó a mudarse para vivir junto a ellos", remarcó Santiago Sposatto. Y, para cerrar, sumó una nueva incógnita: "Algo pasó en los últimos meses de vida de Betty o después de su fallecimiento".

Ova y Gaby Sabatini

Por el momento, ninguna de las partes hizo declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida, y el conflicto se mantiene en el plano de las versiones. Mientras tanto, el distanciamiento entre Gabriela y Ova Sabatini parece consolidado, atravesado por desacuerdos que se arrastran desde hace años y que involucran cuestiones personales, patrimoniales y familiares sensibles. La expectativa ahora gira en torno a si, con el paso del tiempo, habrá lugar para un acercamiento o si las diferencias seguirán marcando la relación entre los hermanos.