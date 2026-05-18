¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 18 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 18 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero ojo con querer resolver todo ya. En el laburo o estudio puede aparecer una demora que te saque de eje. A la noche, un mensaje inesperado te cambia el humor para bien.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo te pide bajar un cambio y escuchar más lo que necesitás. Buen día para ordenar cuentas, rutinas o temas pendientes en casa. Una charla sincera con alguien cercano te deja más liviano.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás más sociable que de costumbre y eso te abre puertas interesantes. Puede surgir una propuesta improvisada que te entusiasme. No prometas de más: administrá bien tu energía.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Venís acumulando emociones y este lunes necesitás poner en palabras lo que te pasa. Una persona de confianza puede darte el consejo justo. Ideal para reencontrarte con algo que te hace bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia se hace notar y podés destacarte sin esfuerzo. Igual, evitá entrar en discusiones innecesarias por orgullo. En el amor, alguien espera una señal más clara de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El día viene cargado de detalles y organización. Aunque tengas mil cosas encima, tratá de no exigirte tanto. Una noticia relacionada con plata o trabajo puede acomodarte la semana.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Necesitás equilibrio, pero este lunes todo parece ir más rápido de lo que quisieras. No te disperses intentando quedar bien con todos. Buen momento para tomar una decisión afectiva.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Se enciende tu intuición. Algo que sospechabas se confirma, y eso te da ventaja. Puede aparecer una oportunidad laboral o de negocio en una charla informal.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina te pesa más de lo normal y necesitás aire nuevo. Un plan espontáneo o una salida improvisada puede levantarte el ánimo. Cuidado con los gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Empezás la semana con foco y determinación. Hay avances concretos en algo que venías trabajando hace tiempo. En lo personal, aflojá un poco el control y dejate sorprender.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas te brotan por todos lados y puede aparecer una oportunidad interesante para mostrar lo que sabés. No subestimes una conversación casual: puede dejarte pensando más de la cuenta.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más sensible y perceptivo, así que tratá de rodearte de gente que te haga bien. Una situación del pasado vuelve, pero esta vez la encarás distinto. Buen día para conectar con música, arte o naturaleza.