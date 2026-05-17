Horóscopo semanal del 17 al 22 de mayo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 17 al 22 de mayo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Estrella

Aries, sigue brillando pero con cautela esta semana. Deja los impulsos, los rencores y los pensamientos negativos rumiantes que te causan dolor de cabeza. Cambia tu actitud, sé más reflexivo y abre bien los ojos, especialmente en tu relación de pareja donde hay mentiras y falta de química.

Salud: Tu punto débil es la úlcera o gastritis. Camina, toma mucha agua, come verdura y fruta, y organiza mejor tus gastos y horarios. Levántate más temprano y sé más administrativo.

Consejo: No seas impulsivo en nada. Revisa toda la papelería antes de comprar casa o departamento. Cuídate de chismes, intrigas y brujerías. Cambia tu look, corte de cabello y viste elegante para atraer energías positivas. Te regalan una mascota que traerá felicidad.

Números de la suerte: 07, 25, 34

Colores: Blanco y negro

Arcángel: Metatrón (pídele milagros, usa agua bendita y limón verde en la bolsa).

Amor: Busca claridad. Si la relación está desgastada, busca amores nuevos y compatibles que te sumen.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Bastos y Rey de Copas) indican encuentros laborales con gente de poder, propuestas de negocio propio y la necesidad de evitar personas tóxicas o fraudes. No prestes dinero y revisa todo antes de firmar. Busca progreso, estudia otro idioma o carrera.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Tauro, estás en un momento de encontrar tu luz interior. Semana de cumpleaños con buena suerte general, pero con energías cruzadas laborales.

Salud: Cuida la espalda baja y columna. Duerme mejor y evita sobrepensar.

Consejo: Haz una depuración de personas negativas y tóxicas. No dudes en poner un negocio propio. Renueva tu casa con plantas, pinta y mueve energías. Programa cirugía estética o arreglo dental si lo necesitas.

Números de la suerte: 18, 20, 24

Colores: Rojo y verde

Arcángel: Uriel (pídele riqueza, estabilidad y crecimiento).

Amor: Propuesta de matrimonio posible; analízala bien.

Recomendación: Las cartas (Dos de Bastos y Caballo de Espadas) indican cambios positivos, resolución de problemas legales y ofrecimientos para trabajar en el extranjero. Sé prudente al hablar y guarda tus planes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: As de Copas

Géminis, cuida tu hogar como templo. No invites energías negativas ni personas conflictivas.

Salud: Cuida estómago, grasa visceral, colesterol y presión. Haz ejercicio, camina o nada.

Consejo: Pon el “yo primero”. Selecciona bien tus relaciones y evita lastres. Estudia chef, nutrición, medicina o política. Prepara un viaje para tu cumpleaños.

Números de la suerte: 04, 21, 26

Colores: Amarillo y verde

Arcángel: Miguel (usa veladora blanca/roja, agua bendita y listón rojo en tobillo izquierdo).

Amor: Relación nueva hacia estabilidad. Busca parejas que te sumen.

Recomendación: Las cartas (As de Bastos y Caballo de Oros) hablan de ascenso laboral, ofrecimientos y el poder de determinación. No dejes de capacitarte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, brilla sin cesar. Momento de viajes, capacitaciones y maestrías.

Salud: Cuida garganta, pulmones y virus. Toma cítricos, vitaminas y camina con luz solar.

Consejo: No hagas caso a chismes ni gente negativa. Reflexiona hacia dónde vas y repara asuntos legales o del hogar. Agradece lo que tienes.

Números de la suerte: 03, 05, 16

Colores: Blanco y azul

Arcángel: Jofiel (liberación y nuevos rumbos). Amor: Sigue estable. Si estás solo, disfruta la soledad.

Recomendación: Las cartas (Tres de Bastos y Sota de Espadas) indican ofrecimientos de amor verdadero, regalos inesperados y cuidado con mujeres intrigantes (especialmente de pelo pintado).

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Juicio

Leo, es el momento de avanzar y pisar firme en todo lo que quieras lograr. Organiza tus finanzas, evita gastar por impulso y no resuelvas todos los problemas de la familia.

Salud: Cuida la presión alta, colesterol y exceso de grasa. Camina más, toma agua y organiza tu alimentación.

Consejo: Evita personas tóxicas, vuelve a estudiar o toma un curso. Sal a la naturaleza para recargar energías y sé más discreto con tus planes y ganancias.

Números de la suerte: 10, 19, 32

Colores: Verde y amarillo

Arcángel: Uriel Amor: Evita amores tóxicos y relaciones que no sumen.

Recomendación: Las cartas (Siete de Oros y Caballo de Bastos) indican dinero extra por venta de propiedad, gente poderosa a tu lado y proyectos laborales. Sé discreto y organiza asuntos legales.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Emperador

Virgo, eres poderoso y estás creciendo con decisiones fuertes. Depura tu círculo social y no entregues confianza fácilmente.

Salud: Cuida la depresión, angustia, migraña e insomnio. Practica ejercicio y natación.

Consejo: Compra un vehículo para ahorrar tiempo, deja ir lo que ya no te sirve (persona, trabajo o lugar) y sigue estudiando arte, comunicaciones o diseño.

Números de la suerte: 02, 11, 50

Colores: Amarillo y verde

Arcángel: Miguel Amor: Llega un amor nuevo y compatible. Primero enamórate de ti.

Recomendación: Las cartas (Dos de Oros y Cuatro de Copas) hablan de posibles tensiones en el trabajo pero también fiestas, convivencia positiva y la necesidad de pagar deudas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Diablo

Libra, abre bien los ojos y no confíes de más. No prestes dinero, carro ni cosas personales.

Salud: Combate el insomnio y pensamientos negativos. Métete a baile, pilates o caminatas.

Consejo: Sana el corazón, corta con el pasado y sé constante. Gasta en ti y mantén discreción en tus planes.

Números de la suerte: 01, 23, 38

Colores: Amarillo y naranja

Arcángel: Metatrón

Amor: Nuevos amores compatibles. Corta definitivamente con exparejas.

Recomendación: Oportunidades laborales con extranjeros, juntas importantes y dinero rápido. Apuesta a tu equipo favorito.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Loco

Escorpión, piso firme, madurez y estabilidad mental. Ten dignidad y no ruegues amor.

Salud: Controla estrés y angustia. Duerme bien, camina y usa tés relajantes.

Consejo: Renueva tu hogar con flores, veladoras y buena vibra. Vuelve a estudiar ingeniería, leyes o comercio internacional.

Números de la suerte: 06, 08, 14

Colores: Amarillo y rojo

Arcángel: Rafael

Amor: Emociones nuevas con personas compatibles. Evita relaciones con casados.

Recomendación: Las cartas (As de Oros y Seis de Oros) indican dinerito extra, cambios laborales exitosos y triunfo. Acepta ofertas de trabajo como maestro.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Sagitario, calma que todo pasa. Piensa dos veces antes de hablar o actuar y evita el mal carácter.

Salud: Cuida el estómago, grasa, presión y colesterol. Evita excesos nocturnos.

Consejo: Sé prudente, guarda silencio sobre tus planes y termina trámites de estudios o viajes.

Números de la suerte: 13, 15, 30

Colores: Rojo y blanco

Arcángel: Miguel

Amor: Cuidado con amores del pasado y chismes.

Recomendación: Recompensas económicas, invitaciones a bodas y viajes. Adopta una mascota que te traerá felicidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio, pide que se te va a dar. Buenas energías y dinerito extra esta semana.

Salud: Controla estrés, presión alta y sobrepensar. Haz ejercicio para sudar y libera negatividad.

Consejo: Organiza deudas, calla tus planes y renueva tu look. Ve al mar cuando puedas.

Números de la suerte: 12, 17, 29

Colores: Amarillo y rojo

Arcángel: Miguel

Amor: Busca amores presentes, evita los de lejos. Signos compatibles: Tauro, Virgo y Escorpión.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Espadas y Rey de Oros) indican llamada o contrato nuevo, negocios en el extranjero y buena suerte para la abundancia.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Acuario, te toca estar arriba y progresar. Sé constante en tu negocio o emprendimiento.

Salud: Controla nervios, estrés y mal humor. Camina y organiza mejor tu tiempo.

Consejo: Perdónate el pasado, prepara maleta para viajes y fomenta tu estabilidad económica.

Números de la suerte: 09, 23, 31

Colores: Rojo y amarillo

Arcángel: Miguel

Amor: Embarazo en puerta posible. Busca relaciones presentes.

Signos compatibles: Géminis, Libra y Sagitario.

Recomendación: Las cartas (Cinco de Bastos y Siete de Bastos) indican negocio propio, proyectos y la recomendación de desconfiar selectivamente. Eres para ser rico.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: As de Oros

Piscis, vas por buen camino con suerte, determinación y crecimiento. Sé más práctico y discreto.