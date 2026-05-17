Mirko, el hijo de Marley, reveló cómo se lleva con su hermana, Milenka: “A veces molesta”

Desde que se convirtió en padre, Alejandro “Marley” Weibe muestra con orgullo cómo es el día a día de su vida en familia. Además de hacerlos formar parte a Mirko y a Milenka de sus viajes Por el mundo (Telefe), en sus redes sociales abre una ventana digital de la convivencia entre los hermanitos donde los abrazos, besos y juegos son moneda corriente. No obstante, en las últimas horas, fue el niño de 8 años quien reveló el lado B de ser hermano mayor.

Mirko reveló algunos altercados con su hermana Milenka

En la última edición del programa de streaming El show del verano (Luzu), Marley y Florencia Peña asistieron con sus hijos Mirko y Felipe "Pipe" Ponce de León, quienes conquistaron rápidamente el interés de la audiencia. En especial, el pequeño influencer de 8 años quien habló sin filtros sobre su relación con Milenka, su hermanita de año y medio. Bajo un pin pon de preguntas y respuestas, en el ciclo digital abordaron el tópico de “cómo es tener una hermanita chiquita”.

Marley, Mirko, Flor Peña y Pipe | Instagram

En respuesta, el pequeño disparó que, si bien “está bien” tener alguien con quien jugar, hay altercados a la hora de la convivencia; en especial cuando agarra sus objetos sin permiso y hace lío. “Salvo hoy a la mañana que me agarró las figuritas del mundial, me las desparramó sobre el piso y me las mezcló…”, dijo con total franqueza despertando el asombro hasta de su propio padre.

Aunque intentó verle el lado positivo al tener una “hermana menor”, recalcó: “A veces molesta”. La diferencia de edad entre los herederos del conductor hace que tengan intereses y necesidades distintas. Mientras Mirko va en búsqueda de sus intereses y fijando su perfil, Milenka recién comienza a explorar el mundo y en su hermano encuentra una figura cercana en quien inspirarse.

En este sentido, el afamado presentador puso paños fríos a este quiebre entre hermanos y resaltó la imagen del mayor en la vida de la nena. “Gracias a ella, Papá Noel le trajo la playstation. ¡Vino con una playstation debajo del brazo!”, reveló. Durante la charla, el mini influencer señaló que hay veces que tiene que retar a la menor porque lo “pellizca”, le “arranca los pelos” o lo “muerde”.

Una vez más, el comunicador justificó el accionar de su hija alegando que esta era una conducta característica de niños de su edad. “Vos también pellizcabas y mordías cuando eras chico”, afirmó, intentando desdramatizar el relato. Acto seguido, explicó que Milenka sólo se extralimita en sus muestras de cariño no pudiendo controlar sus impulsos. “Ella está en una etapa que quiere te demostrar su amor y te agarra y te pellizca. Te deja moretones directamente o te muerde”.

Mirko y Pipe, las dos caras de ser hermanos

Pese a estos altercados entre hermanos, Mirko no pudo ocultar su cariño por Milenka al admitir que él le da muchos besos. En contraposición, Pipe, el hijo de la actriz, brindó otra perspectiva: la del hermano menor. Al parecer, estos roces en la convivencia son moneda corriente en cualquier hogar. “Hay uno que es un poco hinchapelotas”, dijo tajante dejando en claro que se refería a Juan Otero.

Mirko y Felipe Ponce de León en el streaming de Luzu | Instagram

Por su parte, con Tomás “Toto” Otero, el mayor de los tres hermanos, el nene de 8 años señaló que el chef despliega sus conocimientos con la gastronomía y le cocina “alfajorcitos”. Este testimonio aportó una mirada diferente de la concepción que tienen ambos chicos de sus co-herederos, aunque los chispazos y roces en ellos siempre se hacen presentes en mayor o menor medida.

Más allá del exabrupto en el programa de streaming que lidera su papá Marley junto a la artista, en redes sociales se puede ver la complicidad entre Mirko y Milenka. Abrazos, besos y juegos compartidos, abundan en sus respectivos perfiles de Instagram -que son administrados por el conductor-; incluso a veces el pequeño es quien le da la mamadera a su hermanita y es quien está al pendiente, protegiéndola con ternura e incentivándola a sumar nuevos aprendizajes -tales como gatear, caminar y hablar-. Una complicidad que, pese a las peleas típicas de la convivencia, sigue creciendo día a día.