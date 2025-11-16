¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 16 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
La energía se mueve a tu favor y te impulsa a retomar un proyecto que habías dejado en pausa. Una conversación inesperada puede aclararte el panorama y darte el empujón que necesitabas. Evitá actuar por impulso en temas económicos.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
El día te invita a poner límites y priorizar tu tranquilidad. Una situación familiar podría requerir tu presencia, pero no te olvides de cuidar tu propio espacio. Buen momento para ordenar finanzas o cerrar trámites pendientes.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Tu creatividad está en alza y te permitirá resolver problemas de manera ingeniosa. En lo afectivo, alguien busca más claridad de tu parte. Evitá dispersarte y enfocá tu energía en una sola tarea para avanzar de verdad.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Podés sentir cierta sensibilidad extra, pero eso también te hace conectar más profundamente con lo que necesitás. Una charla sincera con alguien cercano traerá alivio. No dudes en hacer cambios en tu rutina si te hacen bien.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se abre una oportunidad laboral o personal que venías esperando. Tu magnetismo está fuerte y te ayudará a convencer, liderar o negociar. En el amor, una señal te confirma que vas por buen camino. Evitá los gastos impulsivos.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Tu mente está afilada y podrás resolver con eficiencia cualquier asunto pendiente. El desafío será no querer controlar todo. En lo emocional, algo empieza a acomodarse y te da más paz. Buen día para retomar hábitos saludables.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Un encuentro o mensaje te devuelve el entusiasmo. La armonía que buscás está más cerca de lo que pensás si te animás a dejar atrás lo que ya no suma. Cuidá tus horas de descanso y no cargues con responsabilidades ajenas.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Con el Sol todavía iluminando tu signo, tu intuición está poderosa. Tomás decisiones con firmeza, incluso en temas emocionales. Un cierre o final trae alivio y espacio para lo nuevo. Día ideal para planificar a largo plazo.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
La energía se siente lenta, pero te invita a mirar hacia adentro y ajustar expectativas. Una propuesta laboral o estudio se acerca, aunque aún no es momento de anunciar nada. En el amor, alguien necesita más paciencia de tu parte.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Vas a sentir claridad mental para definir prioridades y enfocarte en un objetivo concreto. La jornada favorece acuerdos y conversaciones importantes. Evitá tensiones con una figura de autoridad; la diplomacia será clave.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Podés sentir ganas de cambiar de ambiente o romper con la rutina. Un proyecto creativo o colaborativo empieza a tomar forma. En lo personal, te beneficia abrirte un poco más y expresar lo que necesitás sin miedo a incomodar.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
La intuición te guía hacia decisiones acertadas, especialmente en temas afectivos. Una noticia o gesto inesperado te alegra el día. Mantené los pies en la tierra con asuntos laborales: la constancia será tu mejor aliada.