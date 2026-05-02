¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio y pensar antes de actuar. Podés sentir cierta impaciencia, pero si canalizás esa energía en algo productivo, vas a avanzar mucho. En lo afectivo, evitá discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con la energía del Sol en tu signo, estás en un gran momento para tomar decisiones personales. Se activa tu magnetismo y podés atraer oportunidades interesantes, sobre todo en lo laboral o económico.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Jornada más introspectiva de lo habitual. Necesitás espacio para ordenar ideas y emociones. No te exijas tanto en lo social: priorizá tu bienestar mental.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Buen día para encuentros, charlas y proyectos compartidos. Las amistades juegan un rol clave y pueden surgir propuestas que te entusiasmen. Escuchá otras miradas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La atención está puesta en tu carrera o en temas de responsabilidad. Puede aparecer un desafío, pero también la posibilidad de destacarte. Mostrá seguridad sin caer en la soberbia.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Energía ideal para ampliar horizontes: estudiar, viajar o planificar algo a futuro. Sentís la necesidad de salir de la rutina. Seguí esa intuición, te va a hacer bien.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día intenso en lo emocional. Pueden salir a la luz temas que venías evitando. Es momento de profundizar y no quedarte en la superficie, especialmente en vínculos cercanos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber definiciones importantes en pareja o sociedades. Buscá el equilibrio entre lo que das y lo que recibís.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El foco está en la organización diaria. Buen momento para ordenar pendientes, cuidar tu salud y mejorar hábitos. Lo simple hoy tiene mucho valor.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa tu costado más creativo y expresivo. Ideal para disfrutar, salir o conectar con el placer. Si estás en pareja, puede haber momentos muy especiales.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La atención va hacia el hogar y la familia. Puede ser un buen día para resolver temas domésticos o emocionales. Necesitás sentir estabilidad.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día dinámico, con muchas conversaciones, mensajes o ideas nuevas. Estás más comunicativo y perceptivo. Aprovechá para expresar lo que sentís con claridad.